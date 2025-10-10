لحظه تاریخی خانواده ستاره سابق آتزوری؛
پسر بوفون در ۱۷سالگی به سریآ رسید
لویی توماس بوفون، پسر جانلوییجی بوفون، در سن ۱۷سالگی اولین بازی خود در سریآ را برای پیزا انجام داد و مسیر حرفهای خود را در همان سن آغاز کرد که پدر افسانهایاش روزی در پارما آغاز کرده بود.
به گزارش ایلنا، لحظهای تاریخی برای خانواده بوفون؛ لویی توماس بوفون، پسر جانلویجی بوفون و آلنا سردووا، در سن ۱۷سالگی اولین بازیاش در سریآ را با پیراهن پیزا و در دیدار مقابل بولونیا در ورزشگاه بلوانرژی انجام داد. آلبرتو جیلاردینو، همتیمی سابق پدرش در تیم ملی ایتالیا، در دقیقه۷۷ او را به میدان فرستاد تا جایگزین انزولا شود.
این بازیکن جوان که تصمیم گرفته است برای تیم ملی جمهوری چک بازی کند، اولین حضورش در سطح اول فوتبال ایتالیا را تجربه کرد، هرچند این اولین بازیاش برای تیم اصلی پیزا نبود. او در مارس گذشته در دیداری در سری بی برابر اسپتزیا برای اولین بار به میدان رفت و سپس در سپتامبر در دیدار جام حذفی ایتالیا مقابل تورینو نیز دقایقی بازی کرد. این اعتماد حاصل درخششی بود که او فصل گذشته در تیم جوانان پیزا نشان داده بود که در ۲۷بازی هشت گل به ثمر رساند.
نکته جالب این است که آغاز دوران حرفهای فوتبال لویی دقیقاً در همان سن و شرایطی رخ داد که پدرش در ۱۹نوامبر ۱۹۹۵ با پیراهن پارما و در برابر میلان با حضور جورج وهآ، پائولو مالدینی و روبرتو باجو اولین بازیاش را انجام داد. آن روز، جیجی ۱۷ساله با نمایشی فراموشنشدنی همه را شگفتزده کرد و مسیر یک دوران افسانهای را آغاز کرد که شامل بیش از هزار بازی رسمی، دوازده اسکودتو و قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۶ بود.