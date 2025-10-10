آماده برای فصل جدید:
بارسلونا از بحران مالی تا اوج ثبات
باشگاه بارسلونا پس از سالها مشکلات مالی، با ثبت سود عملیاتی مثبت و کاهش بدهیها، آماده شروع فصل جدید با ثبات اقتصادی و قدرت مالی بالاست.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی، رسماً اعلام کرد که بحران مالی خود را پشت سر گذاشته است. گزارشهای مالی اخیر این باشگاه نشان میدهد که روند بهبود اقتصادی همچنان ادامه دارد و بارسا آماده ورود به فصل جدید با ثبات مالی و قدرت بیشتر است.
بر اساس صورتهای مالی فصل ۲۰۲5-۲۰۲4 و بودجه فصل آتی که در آستانه مجمع عمومی باشگاه منتشر شده، بارسلونا برای دومین سال متوالی موفق شده با سود عملیاتی مثبت فصل را پایان دهد. این دستاورد در حالی حاصل شده که تیم در فصل گذشته به دلیل ناتوانی در استفاده از ورزشگاه اصلی خود، مسابقات را در ورزشگاه المپیک مونتجوییک برگزار میکرد.
یکی از مهمترین علائم بهبود، افزایش چشمگیر درآمدهای باشگاه است که به عدد ۹۹۴ میلیون یورو رسیده است. این موفقیت به ویژه با بازگشت به ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ و رشد ۵۰ میلیون یورویی درآمدهای مرتبط با تماشاگران تقویت خواهد شد. بارسلونا در بیانیه خود تأکید کرده که ترکیب نتایج ورزشی مطلوب و حضور پرشور هواداران، باعث رشد درآمدهای مرتبط با ورزشگاه شده و به تثبیت روند مثبت مالی کمک کرده است.
یکی دیگر از نکات برجسته گزارش، کاهش بدهیهای باشگاه به ۴۶۹ میلیون یورو است که نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ میلیون یورو کمتر شده و نشان از مدیریت دقیقتر و کارآمدتر دارد. همچنین نسبت دستمزدها به درآمد عملیاتی نیز به ۵۴ درصد کاهش یافته که این رقم در چهارچوب قوانین سختگیرانه یوفا برای باشگاهها قرار دارد و نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
در حوزه حمایتهای مالی، قراردادهای مهمی مانند همکاری با نایکی و مشارکتهای استراتژیک دیگر به بالاترین رقم تاریخی خود، یعنی ۲۵۹ میلیون یورو رسیدهاند. علاوه بر این، بخش فروش کالا با رشدی ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته به درآمد ۱۷۰ میلیون یورویی دست یافته است که از نشانههای محبوبیت جهانی روزافزون این باشگاه است.
بارسلونا با پیشبینی درآمد عملیاتی بیش از یک میلیارد یورو در فصل جاری و انتظار سود قبل از مالیات حدود پنج میلیون یورو، آماده است تا فصل جدید را در شرایطی کاملاً متفاوت از گذشته آغاز کند. بازگشت به ورزشگاه خانگی و بهبود وضعیت مالی، نویدبخش دورهای طلایی برای این غول فوتبال اروپا است.
از سوی دیگر، باشگاه به توسعه فعالیتهای دیجیتال و بینالمللی خود نیز توجه ویژهای دارد؛ بارسلونا اکنون با بیش از ۲۵ میلیون دنبالکننده در کانال یوتیوب خود، پرمخاطبترین باشگاه ورزشی جهان محسوب میشود. همچنین ثبت رکورد حضور تماشاگران در دیدار افتتاحیه جام گامپر، نشان از شور و شوق هواداران برای حمایت از تیم دارد.
در مجموع، این گزارش مالی نه تنها پایان یک بحران طولانیمدت را نوید میدهد، بلکه آغازی پرامید برای بارسلونا در مسیر موفقیتهای ورزشی و اقتصادی است؛ باشگاهی که بار دیگر آماده است تا به جایگاه واقعی خود در فوتبال جهان بازگردد.