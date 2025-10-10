انگلیس در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ چالش جدیدی دارد
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، در تصمیمی بحثبرانگیز، جک گریلیش را به فهرست تیمش دعوت نکرده است.
به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، در تازهترین فهرست تیمش، تصمیمی عجیب و بحثبرانگیز گرفته است: دعوت نکردن جک گریلیش، ستارهای که این روزها در اورتون به اوج بازگشته و بهترین شروع فصل را در لیگ برتر ثبت کرده است. این تصمیم میتواند به بزرگترین چالش انگلیس در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود، آن هم در حالی که کمتر از ۸ ماه به آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبالی دنیا باقی مانده است.
گریلیش که از منچسترسیتی به صورت قرضی به اورتون پیوسته، از همان ابتدا نشان داده که هنوز یکی از درخشانترین استعدادهای نسل خودش است. چهار پاس گل در پنج بازی نخست آماری استثنایی است که نشان میدهد این بازیکن دقیقاً همان گزینهای است که انگلیس برای حل مشکل همیشگی سمت چپ خط حملهاش نیاز دارد.
در حالیکه غیبت بازیکنانی مانند جود بلینگام و فیل فودن به نوعی قابل توجیه است، توخل هیچ توجیه قابل قبولی برای کنار گذاشتن گریلیش ارائه نکرده است. بلینگام تازه پس از جراحی به میادین بازگشته و فودن هنوز به سطح مطلوب سابقش نرسیده، اما گریلیش با نمایشهای درخشانش به وضوح ثابت کرده که آمادگی حضور در تیم ملی را دارد.
او نه تنها در اورتون نمایش درخشانی داشته، بلکه در بازی اخیر مقابل کریستال پالاس، با گل دیرهنگام خود پیروزی تیمش را رقم زد و عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. جک در مصاحبهای پس از بازی با تواضع تمام گفته است که به تصمیم سرمربی احترام میگذارد و تمرکز خود را روی باشگاهش قرار داده است، اما واقعیت این است که او شایسته حضور در تیم ملی است.
مشکل بزرگ انگلیس در پست وینگر چپ به وضوح قابل مشاهده است. بازیکنانی چون آنتونی گوردون و مارکوس رشفورد، هرچند نامهای شناخته شدهای هستند، اما قابلیتهای فنی و فوتبال هوشمندانه گریلیش را ندارند. گوردون در سطح باشگاهی گاهی غیرثابت بازی کرده و رشفورد نیز به دلیل عملکرد ناپایدارش در بارسلونا چندان قابل اتکا نیست.
گریلیش همان بازیکنی است که میتواند کلید باز کردن درهای دفاعی تیمهای سختگیر در جام جهانی باشد؛ بازیکنی با هوش بالا، خلاقیت بینظیر و تجربه قهرمانی با منچسترسیتی. تنها مشکلی که گریلیش دارد کمبود گلهای زده در تیم ملی است که آن هم تحت تأثیر تاکتیکهای پپ گواردیولا بوده است؛ مربیای که از او میخواست ریسک نکند و بیشتر تمرکز روی پاس دادن داشته باشد تا شوت زدن.
اما دیوید مویس سرمربی اورتون، از گریلیش خواسته که پرخطرتر بازی کند و در موقعیتهای گلزنی بیشتر شجاعت به خرج دهد و این تغییر در سبک بازی او کاملاً مشهود است. اگر گریلیش بتواند این روند را ادامه دهد، دیگر توخل نمیتواند چشم روی او ببندد.
این فرصت طلایی در شرایطی است که جام جهانی ۲۰۲۶ تنها چند ماه دیگر برگزار میشود و توخل باید هر چه سریعتر بهترین ترکیب تیمش را پیدا کند. ماندن روی بازیکنان ثابت و امتحانپسداده ممکن است باعث شود تیم ملی انگلیس همان مشکلات خط حمله را دوباره تجربه کند، مشکلاتی که در یورو ۲۰۲۴ هم به وضوح دیده شد.
توخل باید در این چند ماه فرصت بدهد و از تجربیات جدید استقبال کند، در غیر این صورت ممکن است پشیمانی بزرگی در انتظارش باشد. گریلیش این روزها آماده است تا درخشانتر از همیشه بدرخشد و اگر فرصت حضور در تیم ملی را به دست آورد، میتواند یکی از ستارههای درخشان انگلیس در جام جهانی آینده باشد.