لالیگا و سریآ خارج از اروپا برگزار میشوند
برای اولین بار، دیدارهای لیگ لالیگا و سریآ خارج از اروپا برگزار خواهند شد.
به گزارش ایلنا، پس از چندین سال گمانهزنی و تلاش از سوی سازمانهای لیگ فوتبال در اروپا از ابتدای فصل صحبتهایی مبنی بر موافقت یوفا بر برگزاری مسابقات لیگهای اروپایی در خارج از این قاره و با هدف درآمدزایی بیشتر برای لیگ و باشگاهها و گسترش فوتبال مطرح شده بود و حالا این نهاد، بهطور رسمی این موضوع را تأیید کرده است.
براساس موافقت یوفا، جدال دو تیم بارسلونا و ویارئال بهعنوان اولین بازی لالیگایی خارج از اسپانیا، در میامی امریکا برگزار خواهد شد و سریآ نیز دیدار دو تیم میلان و کومو را در شهر پرث استرالیا برگزار خواهد شد.
دیدار بارسلونا و ویارئال از هفته هفدهم رقابتهای لالیگا قرار است در استادیوم «هارد راک» شهر میامی برگزار شود. زمان برگزاری این مسابقه، شنبه ۲۰دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹آذر ۱۴۰۴) اعلام شده است. همچنین در چهارچوب هفته شانزدهم سریآ ایتالیا، دیدار تیمهای کومو و میلان در فوریه ۲۰۲۶ به میزبانی شهر پرت در استرالیا برگزار خواهد شد. در حالی که تیمهای ایتالیایی مخالفتی با انجام دیدار میلان در استرالیا نداشتند، اعتراض باشگاه رئال مادرید به برگزاری بازی بارسلونا و ویارئال در ایالات متحده حاشیهساز شد، هرچند در نهایت این اعتراض به نتیجهای نرسید.
تأکید یوفا روی استثنا بودن مسابقات
کنفدراسیون فوتبال اروپا همواره روی برگزاری مسابقات لیگ در قاره اروپا و کشورهای محل برگزاری مسابقات تأکید کرده و با این ایده که برای درآمدزایی، مسابقات حساس در خارج از کشور برگزار شوند مخالفت کرده است اما برای این دو مسابقه، بیانیهای تنظیم کرده: «یوفا امروز بار دیگر مخالفت صریح خود را با برگزاری مسابقات لیگهای داخلی در خارج از کشورشان اعلام کرد. پس از نشست کمیته اجرایی یوفا در تیرانا در ماه گذشته، یوفا با ذینفعان بیشتر مشورت کرد تا ابعاد پیامدهای این موضوع را پس از دریافت درخواستهای فدراسیونهای ملی فوتبال اسپانیا و ایتالیا ارزیابی کند. این مشورتها تأیید کرد که هواداران، سایر لیگها، باشگاهها، بازیکنان و نهادهای اروپایی بهطور گسترده با ایده انتقال مسابقات لیگهای داخلی به خارج از کشور مخالفند. با این حال، از آنجا که چهارچوب نظارتی فیفا – که در حال حاضر در دست بررسی است – بهاندازه کافی شفاف و دقیق نیست، کمیته اجرایی یوفا با اکراه تصمیم به تأیید استثنایی این دو درخواست گرفته است. یوفا فعالانه در تلاشهای جاری به رهبری فیفا مشارکت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که قوانین آینده، یکپارچگی رقابتهای داخلی و ارتباط نزدیک بین باشگاهها، هواداران و جوامع محلی را حفظ میکنند.»
تغییر قوانین به سود درآمدزایی
تا سال ۲۰۱۹، فیفا برگزاری دیدارهای رسمی لیگ در خارج از کشور میزبان را غیرقانونی اعلام کرده بود، اما با تغییر قوانین از آن سال به بعد، این محدودیت برداشته شد و اکنون انجام مسابقات لیگ در کشوری دیگر، منع قانونی ندارد. با این حال موضوع همچنان جنجالی است. برخی شرکتهای برگزارکننده بازیهای تدارکاتی در امریکا و همچنین فیفا، وارد چالشهای حقوقی در این زمینه شدهاند. در مقابل فدراسیون فوتبال امریکا با جدیت در تلاش است تا برگزاری دیدارهای رسمی لیگهای خارجی در خاک این کشور را قانونی و رایج کند؛ تلاشی که هدف آن، توسعه فوتبال در ایالات متحده عنوان میشود.
کارشناسان اما درباره پیامدهای این تصمیم اتفاقنظر ندارند. برخی معتقدند میزبانی مسابقات لیگهای بزرگ اروپایی میتواند به افزایش علاقه مردم امریکا به فوتبال و در نتیجه رشد لیگ حرفهای این کشور کمک کند. از سوی دیگر، عدهای هشدار میدهند که اختلاف چشمگیر سطح درآمد و کیفیت میان باشگاههای اروپایی و تیمهای امریکایی، ممکن است به وجهه لیگ فوتبال امریکا لطمه بزند و آن را به حاشیه بکشاند.
بازیکنان مخالفان اصلی تصمیم بزرگ
در فوتبال اسپانیا بازیکنان تیمهای لالیگایی و بهطور خاص ۲۰ کاپیتان حاضر در این لیگ بهطور صریح با این تصمیم برای برگزاری مسابقه بارسلونا و ویارئال در امریکا مخالفت کردند. این در حالی است که حضور مارک آندره ترشتگن در لیست کاپیتانهای مخالف با ناراحتی و عصبانیت خوان لاپورتا و باشگاه بارسلونا مواجه شده بود. بازیکنان فوتبال معتقد هستند که در شرایطی که فشردگی برنامه بازیها و تعداد بالای تورنمنتها به اوج رسیده و بازیکنان مجبور به حضور در لیگ ملتها یا جام جهانی باشگاهها هستند، برگزاری مسابقات روتین هفتگی در قارهای دیگر با مسافت بالا، به سلامت بازیکنان حرفهای ضربه خواهد زد. با این حال شاید در فوتبال امروز که به یک صنعت پولساز تبدیل شده، هر چیزی مهم باشد غیر از رضایت بازیگران اصلی، یعنی بازیکنان حاضر در مستطیل سبز!