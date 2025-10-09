به گزارش ایلنا، بی‌تردید عملکرد فنی تحسین‌برانگیز عبدالله بیرانوند نخستین نماینده کاروان وزنه‌برداری ایران که در گروهB دسته وزنی 79کیلوگرم به‌مصاف رقبای جهانی رفت، اگرچه با کسب مدال همراه نشد، اما او با 6حرکت صحیح نشان داد که می‌تواند در آینده به وزنه‌بردار میان‌وزن پرامیدی برای وزنه‌برداری ایران تبدیل شود. البته بیرانوند در فورده نروژ هم می‌توانست در حرکت یکضرب صاحب نشان برنز جهان شود. اما انتخاب وزنه با استرس و اشتباه مربیان در پشت صحنه برای این وزنه‌بردار موجب شد تا او در عین شایستگی برای کسب مدال، دستش از رسیدن به نشان برنز یکضرب جهان کوتاه شود!

مدال فدای قهرمانی امتیازی!

حضور عبدالله بیرانوند نخستین نماینده کاروان وزنه‌برداری ایران که در گروهB دسته وزنی 79کیلوگرم روی تخته جهانی رفت، شاید موجب شده بود که او را شانس مسلم برای کسب مدال جهانی ندانیم. اما درخشش و رکوردشکنی وزنه‌بردار اندونزی که مثل نماینده ایران در

گروه B حضور داشت، همین‌طور عملکرد فنی تحسین‌برانگیز بیرانوند خصوصاً در حرکت یک‌ضرب، ثابت کرد که حضور برخی وزنه‌برداران نخبه در گروه B دیگر تبدیل شده است به یک استراتژی ایده‌آل برای آسوده وزنه زدن و رسیدن به مدال جهانی بدون داشتن دغدغه رقابت میلیمتری در گروه A اوزان مختلف. بیرانوند نماینده دسته وزنی ۷۹کیلوگرم کشورمان در حالی که در گروه B این وزن به‌مصاف رقبای قدرتمند خود رفت، در شرایطی که می‌توانست حداقل صاحب نشان برنز جهانی در یکضرب شود، به‌خاطر اشتباه مربیان در انتخاب وزنه، دستش از مدال جهانی کوتاه ماند و با رتبه نهمی جهان در مجموع با پیکارهای جهانی ۲۰۲۵ نروژ خداحافظی کرد. بیرانوند با مجموع ۳۴۰کیلوگرم به کار خود در این دوره خاتمه داد.

نماینده جوان دسته وزنی 79کیلوگرم در یکضرب با مهار وزنه ۱۵۶کیلوگرم ششم شد. در حالی که وزنه‌بردار اندونزی در همین حرکت با مهار وزنه 157کیلوگرم(فقط یک کیلوگرم بیشتر از بیرانوند) صاحب نشان برنز یکضرب جهان شد! در حرکت دوضرب بیرانوند با مهار وزنه ۱۸۴کیلوگرم به رتبه یازدهمی بسنده کرد.

نماینده کشورمان نهایتاً با مجموع ۲۴۰کیلوگرم رتبه نهم این دسته وزنی را به خود اختصاص داد. در دسته ۷۹کیلوگرم که رکورد‌های یکضرب، دوضرب و مجموع استاندارد جهانی 13مرتبه به صورت پی‌درپی شکسته و ارتقا یافت دست نماینده کشورمان به مدال جهانی نرسید. این‌طور به نظر می‌رسد که مربیان تیم ملی به‌خاطر قهرمانی تیمی و امتیازی برای مرتبه دوم در تاریخ 90ساله مسابقات جهانی، با ترس و استرس بالا برای وزنه‌برداران وزنه انتخاب می‌کنند. دقیقاً همین عامل منفی نیز موجب شد تا عبدالله بیرانوند دستش از مدال برنز یکضرب جهان دور بماند.

در خاتمه این مسابقه جذاب و مهیج، نهایتاً ریسکی جانیسانیا از اندونزی با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم صاحب نشان طلای مجموع جهان شد. سونگ ری چونگ از کره شمالی با مجموع ۳۶۰کیلوگرم به نشان نقره جهان رسید. السید از مصر نیز با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم صاحب نشان برنز مجموع جهان شد.

