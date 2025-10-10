به گزارش ایلنا، بار دیگر صحنه اکران یکی از تصمیمات عجیب فدراسیون کاراته بود. جایی که ملی‌پوشان با کسب چهار مدال ارزشمند عملکردی خوب در این مسابقات از خود به‌جای گذاشتند اما این مدال‌ها تحت‌الشعاع تصمیمی عجیب و پرابهام قرار گرفت. تصمیماتی که حالا مثل یک سریال تکراری شده و فقط تیشه به ریشه کاراته می‌زند.

در حالیکه کاراته‌‌کاهای ایران روی تاتامی مالزی با یک طلا، یک نقره و دو برنز درخشیدند اما ماجرای حضور گنج‌زاده بدون تأیید صلاحیت در این مسابقات، سایه‌ای سنگین بر این مدال‌ها انداخته است.

ماجرای انتخاب و تأیید صلاحیت این قهرمان المپیک برای سرمربیگری تیم ملی چند هفته‌ای است که به درازا کشیده و همچنان نتیجه مشخصی نداشته است. این وضعیت غیرقابل قبول، باعث شده تا اردوهای تیم ملی بدون یک سرمربی رسمی و با مدیریت موقت زیر نظر امیر مهدی‌زاده مربی تیم ملی برگزار شود. البته که چنین وضعیتی کاملاً قابل پیش‌بینی بود و در شرایطی که انتظار می‌رفت پروسه تأیید صلاحیت گنج‌زاده با توجه به اتفاقات گذشته طول کشیده و یا حتی به سرانجام نرسد، حالا همین اتفاق رقم خورده است.

فدراسیون کاراته با وجود ریسک بالای این انتخاب، به اصرار خود بر انتصاب گنج‌زاده پافشاری کرد اما با گذشت چند هفته به در بسته خورده است. البته که یک سر این ماجرا به سپردن مسئولیت اعزام‌های تیم ملی به خود گنج‌زاده بازمی‌گردد. قبل از این در زمان ریاست حسن طباطبایی، اعزام‌ها به گنج‌زاده واگذار شده بود و اکنون به نظر می‌رسد با توجه به رابطه نزدیک این قهرمان با رهنما رئیس جدید فدراسیون، این روند ادامه پیدا کرده است.

اما این وضعیت مبهم و حتی حضور سرمربی احتمالی در میادین رسمی بدون تأیید صلاحیت، نه‌تنها از نظر فنی به صلاح تیم ملی نیست، بلکه فقط وجهه کاراته ایران را خدشه‌دار می‌کند. همه این اتفاقات در حالی می‌افتد که فقط 11ماه تا بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده است و بی‌شک این روند، نه‌تنها دردی از این زخم کاراته دوا نمی‌کند بلکه منجر به آبروریزی بزرگ در ناگویا هم خواهد شد.

مسعود رهنما با شعار نجات کاراته پا به فدراسیون گذاشته اما تا به اینجای کار چیزی که پیدا بوده این است که رهنما در این 3ماه، در کوچک‌ترین و ساده‌ترین وظیفه خود که انتخاب یک سرمربی است هم ناکام بوده است. این وضعیت نه‌تنها یک شکست مدیریتی برای فدراسیون محسوب می‌شود، بلکه سؤالات جدی درباره شفافیت، روند تصمیم‌گیری و اولویت‌های این فدراسیون مطرح کرده است.

با این فرمان بعید است صلاحیت گنج‌زاده تأیید شود و قطعاً اگر این اتفاق بیفتد، فدراسیون با رفتاری که با شهرام هروی داشته قطعاً راه برگشتی به سمت سرمربی سابق تیم ملی هم نخواهد شد و آن وقت است که کاراته ایران بیشتر از قبل اسیر سوءمدیریت خواهد شد.

