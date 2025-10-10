صادق ورمرزیار: پول همیشه خوشبختی نمیآورد
پیشکسوت استقلال معتقد است خریدهای پرهزینه استقلال بدون کارشناسی و تغییر ساپینتو در این مقطع، کمکی به تیم نمیکند و حتی ممکن است بحرانها را تشدید کند.
به گزارش ایلنا، صادق ورمزیار، پیشکسوت استقلال، درباره عملکرد استقلال در شش هفته ابتدایی لیگ برتر، ضعفهای تاکتیکی و وضعیت خریدهای خارجی تیم تحلیلهای مهم و انتقادی ارائه کرد.
ارزیابیتان از بازی استقلال و چادرملو چیست؟
این نتیجه قابل پیشبینی بود. کیفیت چمن تختی خیلی بد بود و بیشتر دقایق بازی روی هوا برگزار شد. بازی استقلال و چادرملو اصلاً قشنگ نبود که یکی از دلایلش به همین بحث چمن برمیگردد. استقلال یک نیمه را با بودن بازیکنانی مثل جنپو و آزادی از دست داد اما آمدن احمدی و سحرخیزان جان دوبارهای به تیم داد و حملات را بیشتر کرد. حردانی هم بد نبود اما قلیزاده با حضورش جنگندگی تیم را بیشتر کرد.
ترکیبهای ساپینتو معمولاً منتقدان زیادی دارد. بهتر نیست از بازیکنانی مثل کوشکی بیشتر استفاده شود؟
بازیکنانی مثل کوشکی، احمدی و سحرخیزان را نباید نادیده گرفت. وقتی برای بازیکنان اسم و رسمداری پول خرج شده باید یک سر و گردن بالاتر از بازیکنان خودمان باشند اما میبینیم که کوشکی نسبت به جنپو بهتر است و تحرک بیشتری دارد. منیر الحدادی هم گل خوبی زد اما او در حد طراح و بازیکنی که وسط زمین، پشت فوروارد بازی کند نیست.
میگویند پول همیشه خوشبختی میآورد. اما گویا برای استقلال نیاورده است.
تیم استقلال این فصل پرهزینه است اما یادمان باشد که همیشه پول خوشبختی نمیآورد. برای استقلال هزینه شده اما پشت این بریز و بپاشها تدبیر و اندیشهای نبوده است. خریدهای استقلال بدون کارشناسی و بر اساس جو فضای مجازی بوده است نه بر اساس نیاز تیم. بنابراین نمیتوانم بگویم استقلال تیم پر مهرهای است. خریدهای تیم فقط در 3 نقطه از پازل 11 تکه استقلال انجام شده و در خیلی از پستها بازیکنان لازم و خلاق وجود ندارد. استقلال بازیکن بازیساز یا دفاع وسط سرعتی برای های پرس ندارد که این موضوع به ضرر استقلال است.
جدایی ساپینتو میتواند عاملی برای افزایش بحران استقلال باشد؟
تغییر سرمربی در حال حاضر هیچ کمکی به استقلال نمیکند و فقط شرایط را بدتر میکند. هنوز 6 هفته از لیگ برتر گذشته است و باید از ساپینتو حمایت کرد. تکرار این تغییرات فقط استقلال را وارد چالشهای بیشتری میکند و باز هم تأکید میکنم که تغییرات دردی از استقلال دوا نمیکند.