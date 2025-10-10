به گزارش ایلنا، در حالی که استقلال در هفته‌های گذشته نتوانسته نتایج مطلوبی کسب کند و انتقادها از عملکرد تیم به اوج رسیده، دو بازیکن خارجی این تیم یعنی یاسر آسانی و منیر الحدادی توانسته‌اند روزنه‌هایی از امید را در ترکیب آبی‌ها ایجاد کنند. این دو بازیکن با نمایش‌های اخیر خود، نشان داده‌اند که می‌توانند ستون‌های اصلی خط حمله استقلال در ادامه فصل باشند و جذابیتی تازه به بازی تیم ببخشند.

آسانی؛ بازیکنی که در سکوت درخشید

یاسر آسانی، وینگر و مهاجم عراقی استقلال، از آغاز فصل عملکردی قابل توجه داشته است. در شرایطی که بسیاری از بازیکنان خارجی تازه‌وارد هنوز با فضای فوتبال ایران سازگار نشده‌اند، آسانی به‌سرعت با محیط هماهنگ شد و توانست در قالب یک بازیکن تأثیرگذار و مؤثر در حملات استقلال ظاهر شود. دقت در تصمیم‌گیری، توانایی حفظ توپ تحت فشار و ضربات نهایی او از جمله ویژگی‌هایی است که باعث شده حتی در بازی‌هایی که استقلال امتیاز از دست داده، آسانی یکی از بهترین بازیکنان زمین باشد.

او در برخی مسابقات با حرکات انفجاری در کناره‌ها و پاس‌های عمقی هوشمندانه‌اش، بارها خط دفاع حریف را به‌هم ریخته و نشان داده که از هوش تاکتیکی بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند اگر استقلال بتواند سیستم حمله خود را حول محور آسانی طراحی کند، بازدهی تیم در فاز تهاجمی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

منیر الحدادی نشانه‌های امید در دو بازی اخیر

دیگر چهره‌ای که در ترکیب استقلال نگاه‌ها را به خود جلب کرده، منیر الحدادی، مهاجم اسپانیایی – مراکشی این تیم است. او در دو بازی اخیر نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه کرده و به نظر می‌رسد با افزایش آمادگی بدنی و هماهنگی با سایر بازیکنان، بتواند به نقطه اتکای استقلال در خط حمله تبدیل شود.

منیر در حرکات بدون توپ، جاگیری‌های دقیق در محوطه جریمه و توانایی تمام‌کنندگی از فاصله نزدیک عملکرد بسیار مثبتی داشته است. او از آن دسته مهاجمانی است که با چند لمس ساده، می‌تواند جریان بازی را تغییر دهد و موقعیت‌های نصف ‌و نیمه را به گل تبدیل کند. مربیان استقلال به خوبی می‌دانند که اگر منیر به فرم ایده‌آل برسد، ترکیب او با آسانی می‌تواند مکملی خطرناک برای هر خط دفاعی در لیگ برتر باشد.

مکملی تاکتیکی برای ساختار هجومی استقلال

یکی از نکات مهم درباره این دو بازیکن، تفاوت نقش‌ها و در عین حال هماهنگی طبیعی آنها است. آسانی بیشتر تمایل دارد از کناره‌ها به عمق حرکت کند و با پاس یا شوت‌های دقیق، موقعیت‌سازی کند؛ در حالی که منیر مهاجمی است که ترجیح می‌دهد در محوطه جریمه منتظر ارسال‌ها یا پاس‌های کوتاه بماند و ضربات ناگهانی بزند.

این مکمل بودن باعث می‌شود استقلال بتواند با استفاده از ترکیب آنها، ساختار هجومی خود را از یکنواختی خارج کند. در شرایطی که تیم‌های حریف معمولاً با دفاع فشرده مقابل استقلال بازی می‌کنند، وجود بازیکنی مثل آسانی برای شکستن خطوط دفاعی و بازیکنی مثل منیر برای نهایی کردن موقعیت‌ها یک مزیت تاکتیکی مهم محسوب می‌شود.

رمز موفقیت دو خارجی جدید

از نظر فنی، هر دو بازیکن از سطح بالایی برخوردارند. آسانی در بازی‌خوانی و تصمیم‌گیری در ثانیه‌های حساس عملکردی هوشمندانه دارد، در حالی که منیر با تجربه بازی در لالیگا و حضور در سطح اول فوتبال اروپا، ذهنیتی حرفه‌ای را به تیم تزریق کرده است.

اما شاید مهم‌تر از توانایی فنی، انگیزه و اشتیاق شخصی این دو بازیکن باشد. آسانی در مصاحبه‌های اخیر خود تأکید کرده که می‌خواهد با استقلال به قهرمانی برسد و حضورش در ایران را سکوی پرتابی برای پیشرفت می‌داند. از سوی دیگر، منیر نیز پس از مدتی دوری از سطح اول فوتبال، انگیزه زیادی دارد تا خودش را دوباره در سطح باشگاهی مطرح کند.

استقلالِ آینده با آسانی و منیر

با توجه به روند رو به رشد این دو بازیکن، پیش‌بینی می‌شود در صورت حمایت فنی و مدیریتی مناسب، استقلال پس از شروع دوباره لیگ برتر، خط حمله‌ای قدرتمندتر و جذاب‌تر در اختیار داشته باشد. ترکیب تکنیک و سرعت آسانی با هوشمندی و تمام‌کنندگی منیر می‌تواند استقلال را از بن‌بست هجومی خارج کند.

در فوتبال ایران که بسیاری از تیم‌ها با ساختار دفاعی بازی می‌کنند، داشتن دو بازیکن با قابلیت تصمیم‌سازی و خلق موقعیت می‌تواند تفاوت بین پیروزی و تساوی باشد. اگر روند پیشرفت آسانی و منیر ادامه پیدا کند، آبی‌پوشان نه تنها در لیگ برتر بلکه در رقابت‌های آسیایی نیز از خط حمله‌ای پرقدرت و مدرن بهره‌مند خواهند شد.

متفاوت با نازون و جنپو

به هرحال در شرایطی که برخی خریدهای خارجی استقلال از جمله جنپو و نازون هنوز نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند، یاسر آسانی و منیر الحدادی به‌عنوان دو نقطه روشن در ترکیب تیم خودنمایی کرده‌اند. عملکرد فنی، انگیزه بالا و هماهنگی تدریجی میان آنها می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر برای خط حمله استقلال باشد.

به نظر می‌رسد اگر کادر فنی استقلال از پتانسیل این دو به درستی استفاده کند، آسانی و منیر می‌توانند به ستون‌های اصلی تیم در مسیر بازگشت به اوج تبدیل شوند؛ دو بازیکنی که نه‌تنها کیفیت فنی بلکه روح تازه‌ای را به استقلال تزریق کرده‌اند.

