سرژ اوریه در اوج ناآمادگی!/ ستاره پرسپولیس همچنان دور از دسترس

به گزارش ایلنا، سرژ اوریه به عنوان یکی از مهم‌ترین خارجی‌هایی که به فوتبال ایران آمده‌اند به پرسپولیس پیوست اما بعد از شش هفته هیچ کار مفیدی برای این تیم انجام نداده است. اوریه با ناآمادگی ناشی از ماه‌ها بدون تیم ماندن به پرسپولیس پیوست و تا نزدیک به مرز آمادگی شد بحث هپاتیت او به میان آمد و به این بازیکن اجازه بازی ندادند. سپس اوریه مصدوم شد و تازه از بند مصدومیت رها شده اما گفته می‌شود دوباره باید تست بدهد و اگر همه چیز اوکی باشد شاید این بازیکن باتجربه و گرانقیمت از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد در فهرست سرخ‌ها قرار بگیرد.

با این وجود نکته مهم در مورد این بازیکن آنجاست که او در بازی‌های تدارکاتی پیش فصل پرسپولیس نمایش ناامیدکننده‌ای ارائه داد. در آن بازی‌ها چه در اردوی ترکیه چه در تهران اوریه در دو سه بازی به میدان رفت اما در هیچ کدام از این دیدارها حتی یک حرکت تهاجمی امیدوارکننده نداشت. عجیب اینکه گفته می‌شود او در زمان‌هایی که در میدان بوده حتی یک پاس رو به جلو هم نداده و تمام پاس‌هایش در عرض بوده و فقط و فقط با مدافع میانی خود که غالباً حسین کنعانی‌زادگان بوده بازی کرده است.

در آن مقطع حاضران در تمرینات یا بازی‌های دوستانه پرسپولیس با تعجب می‌گفتند چطور بازیکنی که در پاری‌سن‌ژرمن یا تاتنهام بازی کرده یا کاپیتان تیم ملی ساحل عاج بوده اعتماد به نفس ارسال یک پاس عمقی و رو به جلوی دقیق را ندارد و مگر می‌شود بازیکنی با این رزومه و افتخارات چنین کیفیتی ارائه دهد؟

به همین خاطر حالا که زمان بازگشت او نزدیک شده آنهایی که کیفیت فنی او را در بازی‌های تدارکاتی پیش فصل دیده‌اند، می‌گویند زیاد هم منتظر اوریه نباشید و فکر نکنید قرار است با حضور او اتفاقی ویژه در جناح راست پرسپولیس رخ دهد.

البته یک امیدواری وجود دارد که اوریه در آن مقطع از نظر بدنی آماده نبوده و نتوانسته کیفیت واقعی خود را ارائه دهد. او قطعاً شرایط فنی‌اش بهتر خواهد بود اما نکته اینجاست که تا این بازیکن به مرز آمادگی برسد به نیم فصل می‌رسیم.

