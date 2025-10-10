جدول لیگ برتر فوتبال ایران همچنان شکننده؛
لیگ آزادگان با صدرنشینی قاطع نساجی متمایز شد/ لیگ برتر همچنان با آمار فاجعه
پس از شش هفته از لیگ برتر، هیچ تیمی نتوانسته امتیازات دو رقمی کسب کند و صدرنشینی جدول شکننده است، در حالی که لیگ دسته اول آزادگان با عملکرد برتر نساجی مازندران و تفاضل گل مناسب، وضعیت پایدارتری دارد.
به گزارش ایلنا، فوتبال کشورمان روزهای پرتلاطمی را سپری میکند و در حالی که بسیاری از بازیکنان خود را برای حضور در ترکیب تیم ملی و کاروان جام جهانی آماده میکنند، لیگ برتر و حرفهای فوتبال کشورمان روزهای خوبی را سپری نمیکند. شش هفته از بازیهای لیگ برتر سپری شده ولی هنوز هیچ تیمی نتوانسته امتیازات خود را دو رقمی کند. صدرنشین لیگ برتر نیمی از امتیازات شش هفته گذشته را از دست داده و اصلاً در قامت صدرنشین و احتمالاً قهرمانی نیست.
این وضعیت برای خیلی از تیمها وجود دارد و فقط صدرنشین لیگ برتر این وضعیت را ندارد. یعنی تیمهای تراکتور، گل گهرسیرجان، ملوان و آلومینیوم اراک 9 امتیازی هستند و نه تنها در رقم امتیاز حتی در تفاضل گل هم بسیار به همدیگر نزدیک هستند و هیچ کدام از این چهار تیم جایگاه مطمئنی ندارند. از طرف دیگر استقلال خوزستان، چادرملو اردکان و پرسپولیس، تیمهای 8 امتیازی هستند که نه تنها جایگاه این تیمها در ردههای پنجم تا هفتم بشدت تهدید میشود، بلکه این تیمها جایگاه چهار تیم بالای جدول را نیز تهدید میکنند. بدتر از همه اینکه سه تیم 7 امتیازی یعنی استقلال، پیکان و خیبر خرمآباد نیز جایگاه مطمئنی ندارند و هر لحظه ممکن است به رده پایینتر سقوط کنند و البته این سه تیم هم تهدیدکننده صدرنشینها هستند و با یک برد، میتوانند جای آنها را تصاحب کنند. متأسفانه باید گفت که سه تیم 6 امتیازی در ردههای یازدهم تا سیزدهم هم تهدیدکننده صدرنشین هستند و با یک برد و خطا و لغزش تیمهای 9 امتیازی میتوانند جایگاه آنها را تصاحب کنند. یعنی وضعیت جدول ردهبندی لیگ برتر آنقدر شکننده و نامطمئن است که تیم رده سیزدهم به راحتی میتواند صدرنشین را از جایگاهها به زیر بکشد.
این وضعیت به خوبی کیفیت لیگ برتر در سال جام جهانی را نشان میدهد. به نظر میرسد انتظار برخی بازیکنان برای حضور در ترکیب تیم ملی و حتی کاروان تیم ملی اعزامی به جام جهانی بسیار بیمورد است که متأسفانه بازی برخی از این بازیکنان در تیم ملی هم کیفیت نامطلوب را به تیم ملی تحمیل میکند. اما برعکس لیگ برتر حرفهای، لیگ دسته اول فوتبال آزادگان کشورمان انگار وضعیت بسیار بهتری دارد. نساجی مازندران با قدرت و با 17 امتیاز از 7 بازی و تفاضل گل 8 در رده نخست ایستاده است و فعلاً صدرنشین بلامنازعه این رقابتها به شمار میرود. سایپا با 12 امتیاز در رده دوم است. تیمهای هوادار و فردالبرز، 11 امتیازی هستند و همین طور با منطق مناسبی، سایر تیمها در ردههای بعدی قرار دارند.
این در حالی است که از نظر گلزنی نیز لیگ دسته اول آزادگان فوتبال کشورمان برتری فاحشی نسبت به لیگ برتر دارد. هفته هفتم این رقابتها 15 گل داشت و فقط سه بازی با تساوی به پایان رسید در حالی که در هفته پنجم لیگ برتر فقط 6 گل به ثمر رسیده و 5 بازی با تساوی به پایان رسید.