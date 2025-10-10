یوفا مجوز دو دیدار اروپایی در خارج از قاره را صادر کرد

به گزارش ایلنا، یوفا با برگزاری دیدار بارسلونا و ویارئال در میامی و بازی کومو و میلان در پرت استرالیا موافقت کرد ولی در عین حال گفت، دیگر مجوزی برای برگزاری مسابقات لیگ‌های اروپایی در خارج از قاره سبز صادر نخواهد کرد. مارکو فان‌باستن این تصمیم را «مزخرف و کلاهبرداری» خواند.

دیدار دو تیم بارسلونا و ویارئال در هفته هفدهم لالیگا قرار است در ورزشگاه هاردراک میامی برگزار شود و دیدار کومو و میلان از هفته شانزدهم سری‌آ نیز در فوریه ۲۰۲۶ به میزبانی شهر پرت استرالیا برگزار خواهد شد.

کمیته اجرایی یوفا ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به تأخیر انداخت و اعلام کرد بررسی‌های بیشتر نشان داده‌اند حمایت کمی از این ایده وجود دارد. هرچند یوفا در نهایت با برگزاری دو جدال مذکور در کشورهای امریکا و استرالیا موافقت کرد. مارکو فان‌باستن از اینکه به لالیگا اجازه داده شد، میزبانی یکی از بازی‌های بارسلونا را به امریکا دهد ابراز ناراحتی کرد. او با انتقاد از این موضوع گفت: «چرا مسابقه ویارئال - بارسلونا در امریکا برگزار می‌شود؟ چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ آیا این نوعی نمایش کمدی است؟ این ایده مزخرف و علاوه بر آن کلاهبرداری است! فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که لالیگا کاملاً ورشکسته شده است.» مهاجم هلندی سال‌های دور میلان با تأکید بر اینکه این رویکرد خلاف ماهیت فوتبال اروپاست گفت: «یوفا باید جلوی این کار را بگیرد.»

