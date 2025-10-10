مسی با جوردی آلبا خداحافظی کرد
لیونل مسی به تصمیم جوردی آلبا برای خداحافظی از فوتبال واکنش احساسی نشان داد و با انتشار پیامی خاص، از دوست و همتیمی قدیمیاش تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی به خداحافظی جوردی آلبا از فوتبال واکنش نشان داد و در پیامی جالب و احساسی از او نوشت. آلبا، ستاره اسپانیایی اینترمیامی اعلام کرد در پایان فصل جاری کفشهایش را میآویزد و برای همیشه از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. لیونل مسی به اعلام تصمیم بازنشستگی همتیمی و دوستش از فوتبال واکنش نشان داد و با انتشار پیامی احساسی با او خداحافظی کرد.
مسی نوشت: «ممنون جوردی! خیلی دلتنگت خواهم شد. بعد از همه چیزهایی که با هم تجربه کردیم، عجیب خواهد بود که به سمت چپ نگاه کنم و تو را آنجا نبینم... وای! چه پاسهای کلیدی زیادی که در این سالها به من ندادی!»
مسی و آلبا از زمان حضورشان در بارسلونا بیش از یک دهه هم درون و هم بیرون زمین رابطهای خاص داشتند. این دو، زوجی طلایی را در سمت چپ بارسلونا تشکیل داده بودند و سمت چپ تیم کاتالانی را به یکی از قدرتمندترین سلاحهایش تبدیل کردند. این هماهنگی حتی در آخرین تجربه مشترکشان در اینترمیامی نیز ادامه داشت تا اینکه آلبا تصمیم گرفت پس از دوران پرافتخار و موفقش به دوران حرفهای خود پایان دهد.