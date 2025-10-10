خبرگزاری کار ایران
رئال مادرید از جذب رودری صرف‌نظر کرد
کد خبر : 1697917
با وجود علاقه اولیه برای جایگزینی تونی کروس، رئال مادرید به دلیل قیمت بالا و آسیب‌دیدگی‌های مکرر رودری، ستاره اسپانیایی منچسترسیتی و بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۴، تصمیم به کنار گذاشتن این انتقال گرفت.

به گزارش ایلنا،  رئال مادرید برای جایگزینی تونی کروس به جذب رودری، ستاره اسپانیایی منچسترسیتی و بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال ۲۰۲۴، علاقه داشت. شبکه اسپانیایی «دیفنسا سنترال» اعلام کرد که فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید، به‌‌طور رسمی ایده جذب رودری را کنار گذاشته است چراکه معتقد است قیمت بالای احتمالی انتقال رودری باتوجه به آسیب‌دیدگی‌های مکرر اخیرش قابل توجیه نیست و این موضوع نگرانی‌هایی را در مدیریت باشگاه درباره توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری برای جذب او ایجاد کرده است.

رودری یکی از بهترین هافبک‌های جهان محسوب می‌شود و در ماه‌های گذشته به‌‌عنوان گزینه‌ای برای تقویت خط میانی رئال مادرید مطرح بود ولی عوامل اقتصادی و فیزیکی باعث شده‌اند این باشگاه اسپانیایی از این انتقال صرف‌ نظر کند. رودری تا تابستان ۲۰۲۷ با منچسترسیتی قرارداد دارد و گزارش‌ها حاکی است که این انتقال ممکن است ۱۰۰میلیون یورو برای رئال مادرید هزینه در پی داشته باشد، در حالی که این بازیکن با آسیب‌دیدگی‌های مکرر مواجه است و بزودی وارد دهه سوم زندگی‌اش نیز می‌شود.

 

