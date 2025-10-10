ویژگی دست نیافتنی کریس رونالدو

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، فوق‌ستاره پرتغالی فوتبال جهان، به‌عنوان اولین بازیکن تاریخ شناخته شد که مجموع درآمدهایش در طول دوران حرفه‌ای از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.

رکوردی بی‌سابقه که جایگاه او را در میان ثروتمندترین ورزشکاران جهان تثبیت می‌کند.

گزارش بلومبرگ و فوربز نشان می‌دهد که دارایی خالص این ستاره ۳۹ ساله، با احتساب قراردادهای باشگاهی، اسپانسری و فعالیت‌های تجاری، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار است.

رونالدو که هم‌اکنون در باشگاه النصر عربستان بازی می‌کند، درآمد هنگفتی از دوران حضورش در باشگاه‌های مطرح منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس کسب کرده است.

قرارداد او با النصر که حدود ۳۰۰ میلیون پوند بدون مالیات ارزش دارد، او را به پردرآمدترین بازیکن فوتبال تبدیل کرده و تأثیر قابل‌توجهی در برندینگ و توسعه لیگ حرفه‌ای عربستان داشته است. حضور او در این لیگ، باعث افزایش چشمگیر دنبال‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی و ارتقای ارزش تجاری این رقابت‌ها شده است.

اما رونالدو تنها به درآمدهای باشگاهی محدود نشده؛ برند شخصی‌اش «CR7» که شامل لباس، عطر، عینک، باشگاه‌های ورزشی و هتل‌ها می‌شود، به یک امپراطوری تجاری چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.

قرارداد مادام‌العمر او با نایکی بیش از ۷۴۵ میلیون پوند ارزش دارد و همکاری‌هایش با برندهای بزرگی چون جورجو آرمانی، تگ هوئر و لوئی ویتون، او را به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تبلیغاتی جهان بدل کرده است. همچنین میلیون‌ها دنبال‌کننده در اینستاگرام باعث شده رونالدو از بالاترین نرخ‌ها برای تبلیغات استفاده کند.

سبک زندگی لوکس این اسطوره فوتبال نیز چشمگیر است. رونالدو در حال ساخت عمارت رویایی در پرتغال است که ارزش آن بیش از ۲۸ میلیون پوند تخمین زده شده، و کلکسیون ساعت‌های میلیون‌پوندی، جت شخصی ۶۱ میلیون پوندی و خودروهای نادر بوگاتی از جمله دارایی‌های او محسوب می‌شوند.

با وجود تمامی موفقیت‌ها، رونالدو همچنان عشق و تعهدش را به تیم ملی پرتغال حفظ کرده و تأکید دارد که دوست دارد تا سال‌های بیشتری به بازی ادامه دهد. هدف بعدی او ثبت هزار گل در دوران حرفه‌ای است و همچنان با انگیزه‌ای بی‌پایان در لیگ عربستان درخشان ظاهر شده است.

رونالدو نه تنها یک بازیکن است، بلکه نمادی از اراده، پشتکار و موفقیت در عرصه ورزش و تجارت است، مردی که از زمین‌های خاکی مادیرا تا اوج تاریخ فوتبال، نام خود را جاودانه ساخته است.

