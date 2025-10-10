به گزارش ایلنا، در فوتبال حرفه‌ای جهان، قانون «سقف قراردادها» برای کنترل هزینه باشگاه‌ها و جلوگیری از بی‌عدالتی مالی به‌طور جدی اجرا می‌شود. اما در ایران، این قانون سال‌هاست که تنها در حد مصوبه و حرف باقی مانده است.

در حالی که سازمان بازرسی کشور اخیراً اعلام کرده قصد دارد به قراردادهای نجومی بازیکنان ورود کند، هنوز هیچ اقدام اجرایی مشخصی صورت نگرفته و باشگاه‌ها با پرداخت ارقام سنگین، عملاً این قانون را بی‌اثر کرده‌اند.

فائقی: قانون وجود دارد، اما کسی اجرا نمی‌کند

سعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت‌بدنی، در گفت‌وگویی با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال در این زمینه گفت:

در فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قانونی با عنوان سقف قراردادها وجود دارد که اعضا ملزم به اجرای آن هستند، اما در کشور ما این قانون یا دور زده می‌شود یا اصلاً اجرا نمی‌گردد. همین بی‌توجهی باعث شده تا پرونده‌های ایرانی در فیفا اغلب با شکست همراه باشند و خسارت‌های سنگینی به ورزش کشور وارد شود.

آژانس‌های فوتبال؛ حلقه مفقوده شفافیت در قراردادها

فائقی با اشاره به نبود سیستم ثبت رسمی قراردادها افزود:

در کشورهای حرفه‌ای، نهادی رسمی زیر نظر فیفا به‌نام آژانس فوتبال فعالیت دارد که همه قراردادها در آن ثبت و شفاف‌سازی می‌شود؛ درست مثل آژانس املاک در ایران که قولنامه‌ها را ثبت می‌کند. اما در کشور ما، این نقش را مدیر برنامه‌ها برعهده گرفته‌اند که بسیاری از آنها حتی مجوز فدراسیون را ندارند.

به گفته او، نبود نظارت بر این مدیر برنامه‌ها باعث شده تا برخی بازیکنان دستمزدهایی غیرواقعی دریافت کنند و قراردادهای غیرشفاف به پدیده‌ای رایج در فوتبال ایران تبدیل شود.

فدراسیون‌ها در اجرای قوانین ناتوان‌اند

این مقام پیشین ورزشی با اشاره به بی‌توجهی گسترده به قوانین بین‌المللی تصریح کرد:

مشکل فقط سقف قراردادها نیست. ما در زمینه‌های دیگری مثل تبلیغات محیطی، شفافیت مالی و دریافت مجوز حرفه‌ای هم کوتاهی کرده‌ایم. فیفا از ما انتظار اجرای قوانین را دارد، اما چون نمی‌کنیم، در بیشتر پرونده‌ها علیه ما رأی می‌دهد. متأسفانه سیستم مدیریتی فوتبال ایران در سطح حرفه‌ای دنیا عمل نمی‌کند.

بحران دانش مدیریتی در فوتبال ایران

فائقی با نگاهی انتقادی به وضعیت مدیران ورزشی کشور گفت:

یکی از ریشه‌های اصلی این مشکلات، کمبود مدیران آگاه به قوانین و مقررات جهانی است. مدیران ما برخلاف مربیان که دوره‌های آموزشی می‌گذرانند، معمولاً بدون آموزش و شناخت کافی از اصول بین‌المللی وارد فوتبال می‌شوند. در گذشته مدیرانی داشتیم که در فدراسیون‌های جهانی و آسیایی صاحب کرسی بودند، اما حالا حتی یک مدیر ایرانی در ساختارهای بین‌المللی جایی ندارد.

او افزود: اگر می‌خواهیم از این وضعیت خارج شویم، باید به‌صورت سیستماتیک مدیران ورزشی تربیت کنیم و دانش مدیریتی را در سطح بین‌المللی ارتقا دهیم.

راه‌حل؛ از حرف تا عمل

به باور فائقی، تنها راه اصلاح وضعیت فعلی، برخورد قاطع فدراسیون فوتبال با قانون‌گریزی و اجرای موشکافانه قوانین فیفا است.

او در پایان تأکید کرد:

فدراسیون باید در اجرای قوانین سختگیر باشد و اجازه ندهد باشگاه‌ها یا افراد با دور زدن مقررات، نظام مالی فوتبال را مختل کنند. تا زمانی که شفافیت مالی و اجرای دقیق قوانین در اولویت نباشد، فوتبال ما نه تنها پیشرفتی نخواهد داشت، بلکه هر روز بیشتر از استانداردهای جهانی فاصله می‌گیرد.

