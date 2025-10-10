آزمون بزرگ تیم ملی ایران در ولگوگراد
تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به مصاف روسیه میرود که این دیدار نهتنها یک بازی دوستانه، بلکه آزمونی کلیدی برای ارزیابی ترکیب نهایی امیر قلعهنویی در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه عملکرد تیم ملی در تورنمنت کافا با انتقاد هواداران و کارشناسان همراه شد، حالا شاگردان امیر قلعهنویی در یک دیدار جدیتر برابر روسیه قرار میگیرند؛ تیمی که از نظر سطح فنی و تجربه بینالمللی، یکی از قدرتمندترین حریفان ایران در سالهای اخیر بهشمار میرود. این دیدار، از ساعت ۲۰:۳۰ فردا (جمعه) در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار میشود و تمام بلیتهای آن نیز از سوی هواداران روسی خریداری شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد فضای این مسابقه بهشدت رقابتی و پرشور خواهد بود.
روسیه؛ تیمی محروم از فیفا اما همچنان قدرتمند
با وجود اینکه روسیه پس از جنگ با اوکراین از سوی فیفا و یوفا تحریم شد و از حضور در رقابتهای رسمی بینالمللی بازمانده، اما در سه سال گذشته با برگزاری بازیهای دوستانه، سطح آمادگی خود را حفظ کرده است. این تیم در دو دهه گذشته حضوری دائمی در تورنمنتهای بزرگ نظیر یورو ۲۰۱۲، جام جهانی ۲۰۱۴، یورو ۲۰۱۶، جام جهانی ۲۰۱۸ و یورو ۲۰۲۰ داشته و معمولاً برای صعود به جام جهانی با مشکلی روبهرو نمیشود.
بر همین اساس، روسیه برای تیم ملی ایران یکی از جدیترین حریفان تدارکاتی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود؛ دیداری که میتواند معیار مهمی برای سنجش سطح آمادگی ملیپوشان باشد.
ترکیب متفاوت قلعهنویی با چهرههای بازگشتی
بازگشت علیرضا بیرانوند به دروازه و حضور چند بازیکن کلیدی که در تورنمنت کافا غایب بودند، ترکیب ایران را متحول کرده است. در مقابل، مصدومیت برخی نفرات از جمله سردار آزمون، دست قلعهنویی را در انتخاب مهاجم اصلی بسته است.
انتظار میرود سرمربی تیم ملی در این مسابقه از ترکیبی نزدیک به ترکیب اصلی خود برای خرداد آینده (زمان آغاز مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی) استفاده کند تا به شناخت دقیقتری از سیستم تیمی برسد.
با این حال، چالشهایی در پستهای دفاع میانی (در غیاب کنعانیزادگان)، دفاع چپ و خط حمله وجود دارد که میتواند ترکیب ایران را غیرقابل پیشبینی کند.
روسها با تمام قوا و انرژی در خانه
تیم ملی روسیه بهرغم غیبت در مسابقات رسمی، با ترکیبی تقریباً کامل پا به میدان میگذارد. والری کارپین، سرمربی روسیه، نسبت به دیدار قبلی دو تیم در تهران (سال ۲۰۲۳) تیمی منسجمتر در اختیار دارد. در فهرست این تیم تنها دو غایب بزرگ دیده میشود:
فدور چالوف، مهاجم پائوک یونان
در غیاب الکساندر گولووین از موناکو، نقش رهبری خط میانی بر دوش الکسی میرانچوک از آتلانتا یونایتد خواهد بود. همچنین مانوی سافونوف، دروازهبان دوم پاریسنژرمن، بهعنوان ارزشمندترین بازیکن این تیم، در ترکیب اصلی قرار دارد و امید نخست روسها برای بسته نگهداشتن دروازه خواهد بود.
استقبال پرشور و نمایش فرهنگی روسها
بر اساس گزارش رسانههای روسی، این دیدار تنها یک مسابقه فوتبال نیست؛ بلکه رویدادی فرهنگی محسوب میشود. پیش از آغاز بازی، کنسرت و برنامههای سرگرمکننده برای هواداران تدارک دیده شده تا فضای ولگوگراد آرنا کاملاً شورانگیز باشد. کارشناسان فوتبال روسیه در روزهای اخیر بارها تأکید کردهاند که این مسابقه برای آنها اهمیت زیادی دارد، زیرا فرصتی است تا برابر یکی از برترین تیمهای آسیا سنجیده شوند.
روسیه در مسیر شکستناپذیری
تیم ملی روسیه از زمان تحریم فیفا تاکنون در ۲۰ مسابقه متوالی شکست نخورده است. با این حال، کارشناسان این کشور معتقدند که دیدار با ایران نخستین محک واقعی این تیم در چند سال اخیر خواهد بود.
روسها در فیفادی قبلی، پس از تساوی بدون گل برابر اردن، با نتیجه ۴–۱ مقابل قطر به پیروزی رسیدند و با روحیهای بالا پا به دیدار با ایران میگذارند.
ایران در جستوجوی ثبات و هماهنگی
برای تیم ایران، دیدار با روسیه فرصتی است تا نقاط ضعف ساختاری و تاکتیکی شناسایی و اصلاح شود. پس از چند بازی نهچندان درخشان در تورنمنت کافا، قلعهنویی این بار به دنبال نمایش تهاجمیتر و منظمتری است. بازیکنان ایرانی میدانند که این مسابقه میتواند نقش مهمی در جایگاه آنها در فهرست نهایی تیم ملی برای مرحله مقدماتی جام جهانی ایفا کند.
با توجه به شرایط بازی، انتظار میرود ایران در نیمه نخست با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر پرس میانه میدان وارد شود و در نیمه دوم با ورود بازیکنان هجومیتر به دنبال گلزنی باشد.
آزمون جدی برای امیر قلعهنویی
دیدار با روسیه، اولین بازی تدارکاتی ایران مقابل یک تیم اروپایی پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ است. از این رو، نتیجه و نمایش تیم ملی در این بازی، معیار سنجش عملکرد امیر قلعهنویی در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی خواهد بود.
مدل بازی، انتخاب ترکیب، نحوه استفاده از بازیکنان جوان و میزان هماهنگی تیم در برابر فشردهکاری روسها، همه از نکات مهمی است که کادر فنی از این دیدار استخراج خواهد کرد.
دیدار ایران و روسیه بیش از آنکه یک مسابقه دوستانه باشد، آزمونی حیاتی برای ارزیابی توان واقعی تیم ملی است. روسها با انگیزه، منسجم و تشنه رقابت وارد میدان میشوند و ایران با ترکیبی متفاوت و هدفمند بهدنبال اثبات جایگاه خود در سطح جهانی است.
نتیجه این دیدار شاید در جدول فیفا تأثیر مستقیمی نداشته باشد، اما میتواند مسیر آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ را روشنتر و واقعبینانهتر کند.