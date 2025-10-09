خبرگزاری کار ایران
محبی: حضورم در روسیه را مدیون والری کارپین هستم
محمد محبی، مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه روستوف، در نشست خبری پیش از دیدار تدارکاتی برابر روسیه گفت آشنایی‌اش با والری کارپین مسیر حرفه‌ای او در فوتبال روسیه را هموار کرده است.

به گزارش ایلنا، محمد محبی، مهاجم ایرانی تیم روستوف، در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه ایران و روسیه که قرار است فردا (جمعه) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شود، در کنار امیر قلعه‌نویی حاضر شد و درباره دیدار پیش‌رو و ارتباطش با سرمربی روسیه صحبت کرد.

محبی در ابتدای صحبت‌هایش یادآور شد: حدود دو سال و نیم پیش برای نخستین بار مقابل تیم ملی روسیه بازی کردم. آن مسابقه در تهران برگزار شد و برایم خاطره‌انگیز بود. امیدوارم بازی فردا هم به همان اندازه زیبا و به‌یادماندنی باشد.

ستاره ایرانی شاغل در لیگ روسیه ادامه داد: در همان بازی در تهران با والری کارپین آشنا شدم و باید بگویم که حضورم در روسیه را مدیون او هستم. به لطف اعتماد او توانستم در تیم روستوف بازی کنم و از این بابت واقعاً از او سپاسگزارم.

محبی در خصوص شناختش از ترکیب و ستاره‌های تیم ملی روسیه گفت: به نظر من الکساندر گولووین بهترین بازیکن روسیه است، هرچند به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در این مسابقه شرکت کند. البته نباید از بازیکنانی مثل الکسی میرانچوک و ماکسیم گلوشنکوف غافل شد؛ هر دو از بازیکنان بسیار باکیفیت و خطرناک هستند.

او افزود: من در لیگ روسیه مقابل بسیاری از بازیکنان تیم ملی این کشور بازی کرده‌ام و می‌دانم آنها تیمی منسجم و باکیفیت هستند. به‌ویژه بازیکنان هجومی‌شان که می‌توانند در هر لحظه خطرساز باشند.

مهاجم تیم ملی در پایان با خنده درباره فضای دوستانه بین بازیکنان ایرانی و روسی گفت: در تیم ملی روسیه سه بازیکن از هم‌تیمی‌های من در روستوف حضور دارند. این هفته با هم شوخی می‌کردیم و از آنها می‌خواستیم اطلاعات تاکتیکی تیم‌شان را به ما بدهند! البته فقط در حد شوخی بود، چون هر دو تیم با استفاده از گروه آنالیز خود بازی‌های اخیر را به‌دقت بررسی کرده‌اند. مطمئنم فردا هر دو تیم با شناخت کامل و آمادگی بالا به میدان می‌آیند.

