به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران فردا شب (جمعه، ۱۸ مهرماه) از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ولگوگراد آرنا به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در نشست خبری پیش از این دیدار درباره وضعیت بازیکنان و ارزیابی‌اش از حریف صحبت کرد.

قلعه‌نویی در ابتدای اظهاراتش گفت:

ابتدا باید از برگزارکنندگان بازی و ایرانیان مقیم روسیه برای استقبال گرم‌شان تشکر کنم. خوشحال‌کننده است که تمام بلیت‌های بازی فروخته شده و این نشان می‌دهد فوتبال ایران در جایگاه شایسته‌ای در سطح جهان قرار گرفته است.

او در ادامه با اشاره به قدرت تیم ملی روسیه افزود:

فوتبال ایران همواره با استراتژی تهاجمی شناخته می‌شود، اما نوع بازی‌مان بستگی به حریف دارد. روسیه تیمی قدرتمند، منظم و با ساختار فنی قوی است. ارزش ترکیب روسیه حدود ۲۰۰ میلیون یورو است، یعنی تقریباً شش برابر تیم ما. اگر شرایط ناعادلانه فعلی وجود نداشت، بدون تردید روسیه جزو ۲۰ تیم برتر رده‌بندی فیفا بود. با این حال مطمئنم فردا شاهد دیداری جذاب و پرکیفیت خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی درباره وضعیت بازیکنان ایران گفت:

خوشبختانه شرایط تیم خوب است، هرچند برخی بازیکنان مثل سردار آزمون به دلیل مصدومیت نتوانستند به ما ملحق شوند. تمرکز تیم بالاست و بازیکنان انگیزه زیادی برای نمایش توانایی‌هایشان دارند.

قلعه‌نویی همچنین با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در آماده‌سازی تیم افزود:

همان‌طور که محمد محبی در نشست خبری گفته بود، امروز تیم‌ها از ابزارهای تحلیلی مدرن برای بررسی تاکتیک حریف استفاده می‌کنند. ما هم بازی‌های اخیر روسیه مقابل مصر، ایران و نیجریه را به‌دقت آنالیز کرده‌ایم تا با شناخت کامل به میدان برویم.

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از حضور پررنگ ایرانیان در ولگوگراد خبر داد:

حدود ۶۰۰ ایرانی در این شهر حضور دارند و هنگام ورود تیم ملی استقبال بسیار گرمی از ما داشتند. مطمئنم فردا هم در ورزشگاه حضور خواهند داشت و حمایت‌شان روحیه مضاعفی به بازیکنان می‌دهد.

دیدار تیم‌های ملی ایران و روسیه، بخشی از برنامه آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی برای ادامه مسیر مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ است. ایران در آخرین بازی خود در فیفا دی، برابر قطر به تساوی رسیده بود و حالا به دنبال کسب نتیجه‌ای ارزشمند در خاک روسیه است.

انتهای پیام/