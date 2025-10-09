خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران/ عکس تیمی ملی‌پوشان در ورزشگاه جام‌جهانی

حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران/ عکس تیمی ملی‌پوشان در ورزشگاه جام‌جهانی
کد خبر : 1697908
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با روسیه در ورزشگاه میزبان جام جهانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتبال ایران از ساعت ٢٠ به وقت محلی آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار برابر روسیه برگزار کردند.

این تمرین با حضور ٢۶ بازیکن و در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد. استقبال فراوان خبرنگاران و عکاسان روسی از تمرین تیم ملی حاکی از اهمیت فراوان این دیدار دوستانه برای فوتبال روسیه دارد.

اعضای تیم ملی پیش از آغاز تمرین، بصورت تیمی عکسی از حضورشان در یکی از ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ٢٠١٨ به ثبت رساندند.

بازیکنان تیم ملی پس از پایان پانزده دقیقه ابتدایی و ترک ورزشگاه از سوی خبرنگاران، به مرور برنامه‌های تاکتیکی امیر قلعه‌نویی برای دیدار فردا پرداختند.

تیم ایران فردا صبح در محل اقامت خود تمرین سبکی برگزار خواهد کرد و پس از برگزاری جلسه فنی نهایی، ملی‌پوشان از ساعت ٢٠ به وقت محلی (٢٠:٣٠ به وقت تهران) به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ