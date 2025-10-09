تکواندوکاران تهران فاتح جام دوستی ایران و کره جنوبی شدند

به گزارش ایلنا، رقابت‌های تکواندو جام دوستی ایران و کره جنوبی که به‌عنوان نخستین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال نیز شناخته می‌شد، با قهرمانی تیم تهران در سالن پورشریفی تبریز به پایان رسید.

به گزارش هیئت تکواندوی استان تهران، این رقابت‌ها از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه به میزبانی آذربایجان شرقی آغاز شد و ۶۹۰ تکواندوکار از سراسر کشور در آن شرکت داشتند. در روز پایانی، چهار تیم قدرتمند — تهران، آذربایجان شرقی، مازندران و البرز — رقابتی نزدیک و نفس‌گیر برای تصاحب جام قهرمانی داشتند.

در نهایت، تیم پایتخت با عملکردی درخشان و کسب دو مدال طلا و سه برنز، عنوان نخست را از آن خود کرد. تیم آذربایجان شرقی با دو مدال طلا و دو برنز در جایگاه دوم ایستاد و مازندران با یک طلا، سه نقره و سه برنز به مقام سوم دست یافت. تیم البرز نیز با یک طلا، یک نقره و سه برنز چهارم شد.

در بخش انفرادی، چهره‌های تهرانی درخشش قابل‌توجهی داشتند:

وزن ۵۸- کیلوگرم: دانیال تاجرزاده از تهران – مقام نخست

وزن ۶۸- کیلوگرم: امیرعباس رهنما از تهران – مقام نخست

وزن ۷۴- کیلوگرم: ایمان حاجی‌زاده از تهران – مقام سوم

در پایان مسابقات، پیام خانلرخانی از تهران عنوان بهترین مربی مسابقات را کسب کرد و محمد چوکانلویی نیز به‌عنوان بهترین داور رقابت‌ها معرفی شد.

این رقابت‌ها با هدف توسعه روابط ورزشی میان ایران و کره جنوبی و شناسایی استعدادهای برتر تکواندو در رده سنی زیر ۲۱ سال برگزار شد. حضور پرتعداد شرکت‌کنندگان و کیفیت بالای مسابقات، سطح فنی جام را نسبت به ادوار گذشته ارتقا داد.

به گفته مسئولان برگزاری، نتایج این مرحله نقش مهمی در تعیین ترکیب نهایی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال ایران خواهد داشت. انتظار می‌رود قهرمانان تهرانی نیز سهم قابل‌توجهی در تیم آینده کشور داشته باشند.

