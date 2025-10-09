کارپین پیش از مصاف با ایران: حریف قابل‌ احترامی داریم

به گزارش ایلنا، والری کارپین، سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه، در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه با ایران گفت تیم ملی ایران نسبت به آخرین تقابل دو تیم در سال ۲۰۲۳ تغییر زیادی نداشته و همچنان یکی از حریفان قدرتمند آسیا و جهان به شمار می‌آید. این مسابقه فردا در ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» برگزار می‌شود؛ جایی که روس‌ها امیدوارند با حضور پرشور تماشاگران به پیروزی برسند.

کارپین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران یکی از جدی‌ترین حریفان ماست. نباید فقط به رده‌بندی فیفا نگاه کرد؛ تیم‌های اروپایی و آمریکای جنوبی سطح متفاوتی دارند، اما ایران هم توانایی صعود در این جدول را دارد. بازیکنان ایرانی را به‌خوبی بررسی کرده‌ایم؛ چند نفر از آنها در لیگ روسیه بازی می‌کنند و کیفیت بالایی دارند. البته سردار آزمون به دلیل مصدومیت غایب است، ولی ما تمرکز خود را روی بازیکنان خاص نمی‌گذاریم. مهم این است که بازی خودمان را انجام دهیم و نظم تیمی‌مان را حفظ کنیم.

او با اشاره به ترکیب جدید تیم ایران افزود: نسبت به سال ۲۰۲۳، تغییر زیادی در ترکیب ایران نمی‌بینم، اما چند چهره تازه به تیم اضافه شده‌اند. بیش از نیمی از بازیکنان نسبت به دیدار قبلی متفاوت هستند. با این حال فکر نمی‌کنم ایران بتواند ما را غافلگیر کند.

کارپین درباره شرایط زمین ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» گفت: چمن در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، هرچند کمی نرم است و در بعضی نقاط شخم خورده. احتمال دارد در نیمه دوم، کنترل توپ کمی سخت‌تر شود، اما بازیکنان حرفه‌ای هستند و راه‌حل پیدا می‌کنند. امیدوارم ورزشگاه پر از تماشاگر باشد، چون حمایت آنها همیشه انگیزه مضاعفی برای تیم ایجاد می‌کند. هدف ما پیروزی و خوشحال کردن هواداران است.

سرمربی روس‌ها همچنین با لحنی طنزآمیز به پرسشی درباره وضعیت روحی بازیکنانش پاسخ داد و گفت: از نظر روانی چه کار می‌کنم؟ می‌زنم‌شان و می‌ترسانم‌شان... (با خنده) شوخی می‌کنم! این فقط یک دیدار دوستانه است. فشار خاصی وجود ندارد. اینجا بیشتر به دنبال ساختن اعتمادبه‌نفس در تیم هستیم تا بازیکنان از ترس‌هایی که از کودکی در ذهنشان بوده، رها شوند.»

او در بخش دیگری از سخنانش درباره انتخاب محل مسابقه توضیح داد: «محل برگزاری بازی‌ها با مشورت من تعیین می‌شود. فاکتورهای مختلفی دخیل هستند؛ از شرایط آب‌وهوایی گرفته تا مسیر سفر و امکانات اقامتی. بازی بعدی ما مقابل بولیوی در مسکو خواهد بود و احتمال دارد دیدار ماه نوامبر در سن‌پترزبورگ یا سوچی برگزار شود.

کارپین و شاگردانش پیش از بازی با ایران، از موزه نبرد تاریخی استالینگراد در شهر ولگوگراد بازدید کردند. او درباره این بازدید گفت: از وسعت و کیفیت بازسازی موزه واقعاً شگفت‌زده شدم. این تجربه برایم بسیار الهام‌بخش بود و باعث افتخار است که چنین میراثی در کشورمان حفظ شده است.

دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران، در حالی برگزار می‌شود که آخرین مصاف دو تیم در مارس ۲۰۲۳ در تهران با نتیجه ۱–۱ به پایان رسید. اکنون شاگردان کارپین در پی فرصتی هستند تا در خانه، با نتیجه‌ای متفاوت، توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

انتهای پیام/