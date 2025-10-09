خبرگزاری کار ایران
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
رئیس و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در تمرین تیم ملی امید شرکت کردند.

به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال امید ایران در اردوی اصفهان، از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه قدیمی تختی اصفهان آغاز شد.

مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال و علی طاهری، رئیس هیات فوتبال اصفهان و عضو هیات رئیسه فدراسیون همراه با برخی از اعضای هیات فوتبال اصفهان، با حضور در این ورزشگاه، نظاره‌گر تمرین شاگردان امید روانخواه بودند.  

مهدی تاج در حاشیه حضور خود در محل تمرین ملی‌پوشان امید، اظهار داشت: تشخیص دادم به جای همراهی تیم ملی بزرگسالان در سفر به روسیه، به اصفهان بیایم و در کنار تیم ملی امید باشم. به اصفهان خوش آمدید‌. از طاهری، رئیس هیات اصفهان و عضو هیات رئیسه فدراسیون هم بابت میزبانی این اردو تشکر می‌کنیم. ۲ بازی خوب هم در اصفهان برای شما تدارک دیده شده که خودم برای بازی مقابل ذوب آهن به استادیوم فولاد شهر می‌آیم.

وی افزود: از روانخواه و همکارانش تشکر می‌کنم. پیش از این در بازی‌های آسیایی مغلوب همین هنگ‌کنگ شده بودیم اما این بار توانستیم خیلی محکم در مرحله مقدماتی بازی کنیم و نتایج قابل قبولی گرفتیم. البته نباید دچار غرور شده و به قول معروف از این طرف پشت بام بیفتیم. آنچه برای ما باعث افتخار است این است که اثر وضعی بسیار خوبی فراهم کرده و پشتوانه بسیار خوبی برای تیم ملی بزرگسالان هستید. 

رئیس فدراسیون در بخش دیگری از صحبت‌هایش در جمع اعضای تیم ملی امید، تصریح کرد: در جلسه با امیر قلعه‌نویی هم گفتیم به این پشتوانه خیلی امیدواریم. در هر جای دنیا اگر توسعه‌ای می‌بینید به این دلیل است که تیم‌هلی ملی در رده‌های مختلف به هم متصل هستند. طبق ارتباطی که با رئیس فدراسیون ژاپن دارم، متوجه شدم ۳_۲ تیم به این شکل دارند که تیم ملی بزرگسالان را پشتیانی می‌کند. امیدوارم ما هم به این مرحله برسیم‌ که همه تیم‌ها به هم سرویس بدهند و این روند منقطع نشود.

امیدرضا روانخواه، سرمربی تیم ملی امید نیز با تشکر از ریاست فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: ثابت کردید تیم ملی امید و این بچه‌ها چه قدر برای شما و فدراسیون مهم هستند که این باعث دلگرمی ماست. باید از رئیس و مسئولان هیات فوتبال اصفهان هم تشکر کنم. تا الان ندیده بودم اردویی در ایران به این شکل منظم برگزار شود. امیدوارم بتوانیم با نتایج و کار خوب زحمات همه عزیزان و فدراسیون را جبران کنیم.  شاید اتفاقی که برای تیم ما افتاد، برای تیمی مثل ژاپن می‌افتاد، خیلی بیشتر از آن صحبت می‌شد.

وی افزود: جوان‌ترین تیم بین ۴۴ تیم مرحله مقدماتی بودیم و همین الان ۱۶ بازیکن زیر ۲۱ سال در اردوی تیم امید است. این بچه‌ها ظرفیت فوتبال ما را نشان دادند. چهار بازیکن در اردوی تیم ملی بزرگسالان هستند و چهار مصدوم داریم. واقعا بچه‌های بیشتری هم می‌توانستند در اردوی بزرگسالان از تیم ما شرکت کنند. تک تک این بچه‌ها توسط امیر قلعه‌نویی هم دیده می‌شوند و مسیر خوبی را شروع کرده‌ایم که امیدوارم ادامه داشته باشد.

تیم ملی امید از ساعت ۱۵:۳۰ فردا(جمعه) در ورزشگاه فولادشهر به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت.

