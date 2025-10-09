یوری سیومین: روسیه مقابل ایران با ترکیبی از تجربه و جوانی به میدان میرود
سرمربی سرشناس سابق لوکوموتیو مسکو، پیش از دیدار تیمهای ملی روسیه و ایران، از آمادگی تیمش و نقش بازیکنان جوان و باتجربه سخن گفت و بر اهمیت نمایش بهترین سطح مهارت در میدان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، یوری سیومین، سرمربی پیشین لوکوموتیو مسکو، در گفتوگو با رسانه Sport24 درباره دیدار حساس تیمهای ملی روسیه و ایران اظهار نظر کرد.
سیومین با اشاره به ترکیب تیمش گفت: شرایط خوبی داریم. تیم شامل گروهی از بازیکنان باتجربه است که در باشگاههای خارجی حضور دارند و در کنار آنها جوانان بااستعدادی مانند باتراکوف و کیسلیَک بازی میکنند. این بازیکنان میتوانند در آینده نقش کلیدی در تیم ملی ایفا کنند.
وی ادامه داد: ایران تیمی است که در جام جهانی حضور دارد، اما ما به دلایل مختلف در آن رقابتها نیستیم. با این حال، تیم ملی باید با آرامش وارد زمین شود و بهترین عملکرد خود را ارائه دهد. هر بازیکنی که پیراهن روسیه را میپوشد، باید تمام توان و مهارت واقعی خود را نشان دهد تا پیروزی به دست آید.
دیدار روسیه و ایران روز ۱۰ اکتبر در ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» برگزار میشود. طبق آخرین ردهبندی فیفا، تیم ملی ایران در جایگاه ۲۱ جهان و روسیه در رده ۳۳ قرار دارند، که نشاندهنده رقابت نزدیک و حساس این دیدار است.