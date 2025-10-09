خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوری سیومین: روسیه مقابل ایران با ترکیبی از تجربه و جوانی به میدان می‌رود

یوری سیومین: روسیه مقابل ایران با ترکیبی از تجربه و جوانی به میدان می‌رود
کد خبر : 1697888
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی سرشناس سابق لوکوموتیو مسکو، پیش از دیدار تیم‌های ملی روسیه و ایران، از آمادگی تیمش و نقش بازیکنان جوان و باتجربه سخن گفت و بر اهمیت نمایش بهترین سطح مهارت در میدان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، یوری سیومین، سرمربی پیشین لوکوموتیو مسکو، در گفت‌وگو با رسانه Sport24 درباره دیدار حساس تیم‌های ملی روسیه و ایران اظهار نظر کرد.

سیومین با اشاره به ترکیب تیمش گفت: شرایط خوبی داریم. تیم شامل گروهی از بازیکنان باتجربه است که در باشگاه‌های خارجی حضور دارند و در کنار آنها جوانان بااستعدادی مانند باتراکوف و کیسل‌یَک بازی می‌کنند. این بازیکنان می‌توانند در آینده نقش کلیدی در تیم ملی ایفا کنند.

وی ادامه داد: ایران تیمی است که در جام جهانی حضور دارد، اما ما به دلایل مختلف در آن رقابت‌ها نیستیم. با این حال، تیم ملی باید با آرامش وارد زمین شود و بهترین عملکرد خود را ارائه دهد. هر بازیکنی که پیراهن روسیه را می‌پوشد، باید تمام توان و مهارت واقعی خود را نشان دهد تا پیروزی به دست آید.

دیدار روسیه و ایران روز ۱۰ اکتبر در ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» برگزار می‌شود. طبق آخرین رده‌بندی فیفا، تیم ملی ایران در جایگاه ۲۱ جهان و روسیه در رده ۳۳ قرار دارند، که نشان‌دهنده رقابت نزدیک و حساس این دیدار است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ