خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره استقلال، تماشاگر ویژه بازی استقلال-شهرداری گرگان

ستاره استقلال، تماشاگر ویژه بازی استقلال-شهرداری گرگان
کد خبر : 1697885
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع آبی‌ها در دیدار استقلال و شهرداری گرگان حسابی مورد توجه قرار گرفت.

 به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع تیم فوتبال استقلال، امروز در حاشیه دیدار بسکتبال استقلال تهران و شهرداری گرگان در سالن محمود مشحون حضور پیدا کرد و به یکی از چهره‌های اصلی این مسابقه تبدیل شد.

غلامی که پیش از این بازی در مراسم مشترک استقلال و پرسپولیس برای حمایت از کودکان کار شرکت کرده بود، پس از آن با استایلی متفاوت و بسکتبالی راهی سالن بسکتبال شد. حضور او خیلی زود با واکنش مثبت تماشاگران همراه شد و هواداران هر دو تیم با تشویق‌های پرشور از او استقبال کردند.

 مدافع ملی‌پوش که اصالتاً اهل گرگان است، نه تنها از سوی طرفداران استقلال بلکه از سوی هواداران شهرداری گرگان هم با استقبال گرم و تشویق‌های بلند مواجه شد؛ موضوعی که باعث شد فضای سالن برای دقایقی به شکل ویژه‌ای صمیمی و هیجانی شود.

 این دیدار که با برتری استقلال مقابل مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید، غلامی به داخل زمین رفت و همراه با بازیکنان تیم بسکتبال استقلال عکس یادگاری گرفت. او همچنین لحظاتی در کنار هواداران تیم محبوبش به شادی پرداخت و این حضور، حال و هوای متفاوتی به سالن مشحون بخشید.

ستاره استقلال، تماشاگر ویژه بازی استقلال-شهرداری گرگان

در پایان غلامی  در جمع خبرنگاران گفت:«من به بسکتبال علاقه دارم و بازی‌های تیم را دنبال می‌کنم. چند بار هم برای تماشای مسابقات‌شان به سالن آمده‌ام و از فضای پرشور این رشته لذت می‌برم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ