ستاره استقلال، تماشاگر ویژه بازی استقلال-شهرداری گرگان
مدافع آبیها در دیدار استقلال و شهرداری گرگان حسابی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع تیم فوتبال استقلال، امروز در حاشیه دیدار بسکتبال استقلال تهران و شهرداری گرگان در سالن محمود مشحون حضور پیدا کرد و به یکی از چهرههای اصلی این مسابقه تبدیل شد.
غلامی که پیش از این بازی در مراسم مشترک استقلال و پرسپولیس برای حمایت از کودکان کار شرکت کرده بود، پس از آن با استایلی متفاوت و بسکتبالی راهی سالن بسکتبال شد. حضور او خیلی زود با واکنش مثبت تماشاگران همراه شد و هواداران هر دو تیم با تشویقهای پرشور از او استقبال کردند.
مدافع ملیپوش که اصالتاً اهل گرگان است، نه تنها از سوی طرفداران استقلال بلکه از سوی هواداران شهرداری گرگان هم با استقبال گرم و تشویقهای بلند مواجه شد؛ موضوعی که باعث شد فضای سالن برای دقایقی به شکل ویژهای صمیمی و هیجانی شود.
این دیدار که با برتری استقلال مقابل مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید، غلامی به داخل زمین رفت و همراه با بازیکنان تیم بسکتبال استقلال عکس یادگاری گرفت. او همچنین لحظاتی در کنار هواداران تیم محبوبش به شادی پرداخت و این حضور، حال و هوای متفاوتی به سالن مشحون بخشید.
در پایان غلامی در جمع خبرنگاران گفت:«من به بسکتبال علاقه دارم و بازیهای تیم را دنبال میکنم. چند بار هم برای تماشای مسابقاتشان به سالن آمدهام و از فضای پرشور این رشته لذت میبرم.»