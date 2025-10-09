خبرگزاری کار ایران
ماموریت حساس فغانی در پلی‌آف جام جهانی

کمیته داوران AFC علیرضا فغانی، داور سرشناس ایرانی را برای قضاوت دیدار حساس امارات و عمان در مرحله پلی‌آف مقدماتی جام جهانی برگزید.

به گزارش ایلنا، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، علیرضا فغانی داور بین‌المللی و باتجربه ایرانی را برای قضاوت دیدار حساس تیم‌های ملی امارات و عمان در مرحله پلی‌آف مقدماتی جام جهانی انتخاب کرد.

این مسابقه یکی از مهم‌ترین دیدارهای پلی‌آف آسیا به شمار می‌رود، چرا که برنده آن شانس بالایی برای صعود به مرحله نهایی رقابت‌ها خواهد داشت.

با توجه به تساوی عمان مقابل قطر در دیدار نخست ، شاگردان کارلوس کی‌روش حالا برای بقا در کورس صعود به پیروزی نیاز دارند. در صورت برد، عمان چهار امتیازی شده و امید خود را برای رسیدن به جام جهانی حفظ می‌کند.

در سوی مقابل، امارات نیز با کسب پیروزی در این بازی می‌تواند گام بلندی به سمت مرحله بعدی بردارد و با روحیه‌ای بالا به مصاف قطر برود.

انتخاب فغانی برای این دیدار، نشان از اعتماد بالای کنفدراسیون فوتبال آسیا به داوران ایرانی دارد. داوری که سابقه قضاوت در جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و لیگ‌های معتبر جهان را در کارنامه دارد.

