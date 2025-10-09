به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی ستاره استقلال که امروز در مراسم خیرخواهانه و بازی دوستانه کودکان کار شرکت کرده بود، درباره حضور خود در کنار این بچه‌ها گفت: حس و حال خیلی قشنگی است. خوشحالم که این جا در کنار بچه ها هستم.

وینگر استقلال درباره شرایط تیمش بیان کرد: چند روز تعطیل بودیم؛ از فردا تمرینات را شروع می‌کنیم و به دنبال این هستیم که در فیفادی آماده شویم و با بهترین شرایط لیگ را ادامه بدهیم.

کوشکی درباره مصدومیتی که برایش پیش آمده بود، تاکید کرد: اواخر فصل قبل میخچه در پایم درآمد که کمی اذیتم کرد. یکسری اتفاقات افتاد و با برخی پزشکان صحبت کردم و در نهایت جراحی کردم که آن جراحی متاسفانه باعث عفونت پایم شد و مرا اذیت کرد. الان هم با این مصدومیت مدارا می‌کنم و دنبال این هستم که در یک تعطیلی چند روزه مسابقات و تمرینات بتوانم جراحی دوباره کنم و پایم را درست کنم.

او درباره اینکه به اردوی تیم ملی دعوت نشد، گفت: آرزوی موفقیت برای تیم ملی دارم؛ این اردوها و مسابقات دوستانه خیلی به تیم ملی کمک می‌کند تا در جام جهانی نتایج مطلوبی کسب کند.تیم ملی شرایط خوبی دارد. بازی های دوستانه و اردوها بسیار کمک می‌کند.

کوشکی درباره حواشی موجود اطراف استقلال اظهار کرد: الان هم تیم ما از نظر شکل تیمی و اتحاد نفرات ،شرایط خوبی داریم. در حال تلاش هستیم تا برای هواداران اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. الان شرایط طوری است که کل تیم های لیگ نتوانستند آنطور که باید امتیاز بگیرند و ما هم مثل آنها این مشکل را داشتیم ولی امیدوارم در ادامه نتایج بهتری بگیریم.

ستاره آبی پوشان با بیان این مسئله که «توقع همیشه از استقلال بالا است»، صحبت های خود را ادامه داد: استقلال بهترین تیم است و ما هم تلاش می‌کنیم اتفاقات بزرگی رقم بزنیم و با قهرمانی دل هواداران را شاد کنیم.

کوشکی در پاسخ به این پرسش که رابطه‌ات با بازیکنان خارجی تیم چطور است، گفت: این صحبتی است که از بیرون انجام می‌شود. ما در داخل تیم همه با هم متحد هستیم و یک تیم هستیم. همه اعضای تیم با هم رفیق هستند و مشکلی نیست.

او نظرش درباره کیفیت بازیکنان خارجی استقلال هم اینطور بیان کرد: بازیکنان باکیفیتی هستند که می‌توانند در ادامه بیشتر هم به تیم ما کمک کنند.

کوشکی درباره اینکه انتظار می‌رفت جای موسی جنپو در سمت چپ استقلال بازی کند، افزود: موسی رفیق خودم است و بسیار دوستش دارم. از لحاظ فنی هم کیفیت بالایی دارد، اما متاسفانه در بازی های قبلی نتوانسته خودش را نشان بدهد. امیدوارم همه بچه ها بتوانند شرایط را تغییر بدهند.

او درباره وضعیت ورزشگاه ها و کیفیت چمن مسابقات لیگ برتر افزود: کیفیت چمن‌ها مشخص است و اگر درباره اش صحبت نکنیم، بهتر است. بازی قبلی واقعا چمن خیلی بد بود، امیدوارم بهتر شود.

انتهای پیام/