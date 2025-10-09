غلامی: اختلافی میان بازیکنان خارجی و داخلی استقلال نیست

به گزارش ایلنا، عارف غلامی مدافع باتجربه استقلال که در فصل جاری به جمع آبی پوشان پیوسته، هنوز فرصت بازی کردن در این تیم را به دست نیاورده است. غلامی که مدتی است از بند مصدومیت هم رهایی پیدا کرده، حالا آماده بازی کردن برای استقلال است.

این مدافع باتجربه امروز در مراسمی که برای قدردانی از کودکان گرفته شده بود، حضور یافت و در حاشیه این مراسم گفت و گویی مفصل را با خبرنگاران انجام داد.

مشروح صحبت های عارف غلامی را در ادامه می‌خوانید:

**خوشحالم در جمع کودکان کار بودم

امروز یک بازی نمادین و خیرخواهانه در مورد کودکان کار بود و همانطور که قبل از این بازی هم اعلام کردم،بلافاصله بعد از دعوت به مراسم ، دعوت را پذیرفتم و باعث افتخارم بود که امروز در این بچه های کار حضور داشتم. فکر می‌کنم خیلی اتفاق خوبی بود. ورزش با این بچه‌هایی که در اجتماع هستند خو گرفته است. از بانیان این بازی خیرخواهانه تشکر می‌کنم.

**در تهران ماندم تا بدنم را برسانم

واقعیت این است که اجازه مصاحبه خارج از مراسم امروز را نداریم، اما من به خاطر اینکه شما وقت گذاشتید و اینجا حضور پیدا کردید، خیلی مختصر و کوتاه درباره خودم و تیم توضیح می‌دهم. حدود پنج، شش روز است که مصدومیتم برطرف شده و با تیم تمرین می‌کنم. یکی از دلایلی هم که در تهران ماندم در تعطیلات این بود که تمریناتم را به صورت اختصاصی دنبال کنم و از لحاظ بدنی شرایط بهتری به دست بیاورم. من بدنسازی اول فصل را از دست داده بودم و دیر اضافه شده بودم و باید جبران می‌کردم.

**امکانات ورزشگاه‌ها باعث نتایج عجیب لیگ شده

عدم نتیجه‌گیری در ابتدای فصل به دلیل هماهنگ نبودن تیم ها است. کمی طبیعی است، البته بهانه جویی نمی‌کنم اما فکر می‌کنم اکثر تیم‌ها درگیر این عدم نتیجه گیری هستند. اکثر تیم های بالای جدولی پرهوادار این شرایط را دارند اما یکی از دلایلی که من به شخصه فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار بوده، بحث امکانات ورزشگاه ها، زمین چمن و عدم حضور هواداران پرتعدادبرای حمایت از تیم های خود مخصوصا استقلال و پرسپولیس بوده است.

**در بازی با چادرملو یک نیمه خوب کار کردیم

مشکلات فنی، مشکلات نتیجه نگرفتن و بدشانسی و همه این موضوعات هم وجود دارد. مصدومیت هایی در اوایل فصل پیش می آید و... امیدوارم که برای تیم ما حداقل اینطور باشد که خیلی زود مشکلات برطرف شود. در بازی با چادرملو هم دیدید که یک نیمه خیلی متفاوت (نیمه دوم) به نمایش گذاشتیم و اتفاق مثبتی بود. امیدوارم ادامه دار باشد و مسیر صعودی خود را ادامه بدهیم.

**همه ناراحتیم و برای بهتر شدن تلاش می‌کنیم

قطعا همه بچه ها از نتیجه گیری تیم ناراحت هستند. بچه ها دارند تلاش خود را می‌کنند ولی بعضی وقت‌ها ناراحتی و تلاش کافی نیست. با هم بودن اعضای تیم، حمایت های باشگاه و هواداران بشدت برای ما مهم است که از این موضوع تا الان برخوردار بودیم. امیدوارم نتیجه دلخواه هواداران را بتوانیم کسب کنیم.

**خارجی‌های استقلال نیاز به زمان دارند

کیفیت بازیکنان از نظر من دو بُعد دارد. یکی اینکه شما یک بازیکن بزرگ طبق رزومه‌ای که دارید هستید و موضوع دوم اینکه شما بتوانید شرایط خودت را با تیم جدید همسان کنی و با محیط جدید خو بگیرید. طبیعی است که بازیکنان هم کمی به زمان نیاز دارند تا با شرایط تیم وفق پیدا کنند و با شرایط تاکتیکی آشنا شوند، محیط ایران را بشناسند. آنها دیر اضافه شدند و تایم بدنسازی را از دست دادند و قطعا با گذشت شرایط مثمرثمر تر خواهند بود.

**اختلاف بازیکنان داخلی و خارجی درست نیست

این موضوعاتی که درباره بحث بازیکن خارجی و داخلی مطرح شده، درست نیست. همه بازیکنان در کنار هم موظف هستند طبق قراردادشان حرفه‌ای باشند و کمک کنند و نتیجه گیری ایده‌آل داشته باشند.

**باید سطح بازی مان بالاتر برود

فکر نمی‌کنم تا الان مشکل خیلی بزرگی داشتیم که اینقدر بشود درباره اش صحبت کرد. اصلی ترین مشکل ما ناهماهنگی نفرات بوده، ولی من بشدت به این مجموعه امیدوارم. باید سطح بازی مان کمی بهتر شود چون واقعا سطح توقعات از ما بالا است. باید در تمرینات بیشتر کار کنیم و سبکی که در تمرینات داریم را در زمین بازی پیاده کنیم.

**مشکلات رختکن استقلال مثل همه تیم‌ها است

اصلا اختلافی بین بازیکنان خارجی و داخلی وجود ندارد. در یک تیم هرچقدر بازیکنان خارجی بیشتر باشند، جا انداختن این موضوع کمی طول می‌کشد. اگر مشکلاتی هم باشد، در حد طبیعی و نرمال است که در همه تیم‌های دنیا این مشکلات را می‌بینیم. مهم این است که مجموعه باشگاه ، مدیریت، سرپرست ، سرمربی و بزرگترهای تیم بتوانند این فاصله ها را کنار بگذارند و افراد را بهم نزدیک‌تر کنند تا بازیکنان در کنار هم بتوانند نتایج خیلی مثبتی را رقم بزنند.

**همه بازیکنان در جایی به تیم کمک می‌کنند

من فکر می‌کنم در بازی آخر تا حدی توانستیم خودمان را نشان بدهیم. بقیه بازیکنان هم قطعا به ما در آینده کمک خواهند کرد. ما از این اتفاقات در فوتبال مان کم نداشتیم. سال قهرمانی با آقای مجیدی فکر می‌کنم یکی از مهم ترین گلهای قهرمانی ما را که اگر آن بازی مساوی می‌شد از کورس جا می‌ماندیم، مقابل پدیده آقای رمضانی زد؛ با اینکه خیلی تعداد کمی هم بازی کرده بود، اما یک گل خیلی مهم و حساس را برای ما زد. پس نتیجه می‌گیریم که همه بازیکنان تا دقیقه 90 و هرچند کم بازی کنند، هرچند انتقادهایی از آنها بشود، بسیار مهم است. در مجموعه ما از جوان ترین تا بزرگ ترین بازیکن تیم باید خود تیم را تا آخر فصل حفظ کنیم.

**ما هم مثل ساپینتو خداحافظی کردیم!

خداحافظی ساپینتو شیطنت رسانه ها بود. نه خیلی خداحافظی عادی انجام دادند، مثل همه بچه‌ها که وقتی به فیفادی می‌رسند با همدیگر خداحافظی می‌کنند. بالاخره از هرروز با هم بودن به یک وقفه می‌رسیم و یک خداحافظی نرمال داریم . بالاخره دلمان برای همدیگر تنگ می‌شود.

