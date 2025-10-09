بهروز تابانی پس از سالها انتظار آماده مسترالمپیا ۲۰۲۵ شد
بهروز تابانی با دریافت ویزای آمریکا، پس از سالها انتظار، برای حضور در مسترالمپیا ۲۰۲۵ آماده شده و قرار است همزمان با هادی چوپان، نماینده دیگری از ایران، روی استیج لاسوگاس رقابت کند.
به گزارش ایلنا، بهروز تابانی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که سرانجام موفق به دریافت ویزای ایالات متحده شده و در مسترالمپیا ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت. او که پیشتر چندین بار موفق به کسب سهمیه شده بود، به دلیل مشکلات صدور ویزا هرگز فرصت رقابت در لاسوگاس را پیدا نکرده بود. چهرههای مطرح بدنسازی، از جمله لی هینی و لی پریست، پیشتر از غیبت تابانی در رقابتهای گذشته ابراز تأسف کرده بودند.
پیش از تابانی، هادی چوپان، میثم اسکندری و ساسان حیرتی نیز به عنوان نمایندگان ایرانی موفق به کسب مجوز حضور در مسترالمپیا ۲۰۲۵ شده بودند؛ با این تفاوت که به استثنای چوپان، دیگران برای نخستین بار در مهمترین رویداد بدنسازی جهان حضور پیدا میکنند.
مسابقات مسترالمپیا ۲۰۲۵ از پنجشنبه ۱۷ مهر تا یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ (۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر لاسوگاس، نوادا آمریکا برگزار خواهد شد.
بهروز تابانی با کارنامهای درخشان و پتانسیل بالا، خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی دسته آزاد مردان مطرح کرده است. چالش بزرگ او تا کنون موانع غیرورزشی مانند دریافت ویزا بوده که مانع حضورش در بزرگترین رقابتها شده بود.
حضور همزمان تابانی و هادی چوپان میتواند آغازگر یک «عصر طلایی» برای بدنسازی ایران باشد. چوپان با قهرمانی تاریخی خود میراثی ماندگار خلق کرده و تابانی اکنون در مسیر ساختن میراث خود است. موفقیت او در مسترالمپیا میتواند جایگاهش را در کنار چوپان به عنوان یکی از بزرگترین بدنسازان تاریخ ایران تثبیت کند و نشان دهد که قلههای بدنسازی جهان، دیگر هدفی دور از دسترس برای ورزشکاران ایرانی نیست.