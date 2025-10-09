خبرگزاری کار ایران
ملی‌پوشان جوان ساحلی مغلوب استونی شدند

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در دومین دیدار خود در جدول اصلی مسابقات قهرمانی جهان مغلوب استونی شد.

به گزارش ایلنا، دیدارهای جدول اصلی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از روز چهارشنبه ۱۶ مهر با حضور ۳۲ تیم در دوحه قطر آغاز شد.

در مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در گروه سوم با تیم‌های سوئیس، استونی و برزیل همگروه است.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (پنج‌شنبه ۱۷ مهر) در دومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف استونی رفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال کشورمان با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود را تجربه کند.

ملی‌پوشان کشورمان از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب و در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف سوئیس می‌روند.

