هزینه سرسامآور آمادهسازی بدنسازان ایرانی برای مسترالمپیا ۲۰۲۵
آمادهسازی یک ورزشکار ایرانی برای حضور در رقابتهای مسترالمپیا، بهطور میانگین حدود ۱۸۵ هزار دلار هزینه دارد؛ رقمی که شامل تغذیه، مکمل، مربی خصوصی، سفر و خدمات پزشکی میشود.
به گزارش ایلنا، برای شرکت در رقابتهای مسترالمپیا، هر ورزشکار ایرانی به بودجهای نزدیک به ۱۳۵ هزار دلار نیاز دارد تا بتواند از نظر بدنی، تغذیه و تمرینات در سطح استاندارد جهانی رقابت کند.
بخش قابل توجهی از این هزینه به مربی خصوصی اختصاص مییابد؛ فردی که وظیفه طراحی تمرینات اختصاصی و نظارت دقیق بر روند آمادهسازی را بر عهده دارد. بخش دیگر نیز مربوط به رژیم غذایی و مکملهای مصرفی است. برخی کارشناسان معتقدند یک بدنساز حرفهای روزانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای تغذیه و مکمل هزینه میکند. علاوه بر این، مخارج سفر و اقامت نیز به هزینهها افزوده میشود.
اما این تنها بخشی از ماجراست؛ هزینههای پزشکی، ریکاوری تخصصی و آزمایشهای حرفهای نیز سهم چشمگیری در این فرآیند دارند. بر اساس تعرفههای جهانی، این موارد بهطور میانگین حدود ۵۰ هزار دلار به مجموع هزینهها اضافه میکنند. در مجموع، مجموع هزینه آمادهسازی یک ورزشکار حرفهای برای حضور در مسترالمپیا به حدود ۱۸۵ هزار دلار میرسد.
با وجود این هزینههای هنگفت، بسیاری از ورزشکاران ایرانی بخشی از بودجه خود را از طریق فعالیت در شبکههای اجتماعی، تبلیغات و برندینگ شخصی تأمین میکنند.
صفحه اینستاگرام هادی چوپان با بیش از ۹ میلیون دنبالکننده یکی از پرمخاطبترین صفحات دنیای بدنسازی است. بهروز تابانی نیز اخیراً از مرز یک میلیون دنبالکننده عبور کرده است. انتظار میرود در صورت درخشش آنها در مسترالمپیای امسال، میزان محبوبیت و درآمدشان نیز افزایش یابد.