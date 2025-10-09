خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رصد دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان توسط شهرزاد مظفر و کادر فنی تیم ملی

رصد دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان توسط شهرزاد مظفر و کادر فنی تیم ملی
کد خبر : 1697871
لینک کوتاه کپی شد.

کادرفنی تیم ملی فوتسال بانوان در ادامه برنامه‌های استعدادیابی و ارزیابی عملکرد بازیکنان، دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر را از نزدیک زیر نظر گرفتند.

به گزارش ایلنا، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان امروز با حضور در اصفهان، دیدار تیم‌های پالایش نفت اصفهان و فولاد هرمزگان را از نزدیک تماشا کرد.

هم‌زمان نسیم مهاجرانی، مربی تیم ملی، دیدار تیم‌های ملارد و نفت امیدیه را در سالن ملارد زیر نظر گرفت و آمنه محمودی دیگر مربی تیم ملی، بازی گلبرگ تاکستان و ملی حفاری اهواز را در تاکستان دنبال کرد.

کادر فنی تیم ملی در هفته‌های گذشته نیز با هدف ارزیابی فنی بازیکنان لیگ، در دیدارهای مختلف حضور یافته‌اند.

در هفته اول (۲۷ شهریور) شهرزاد مظفر و نسیم مهاجرانی دیدار استقلال تهران و ملارد را از نزدیک مشاهده کردند.

رصد دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان توسط شهرزاد مظفر و کادر فنی تیم ملی

در هفته دوم (۳ مهر) نسیم مهاجرانی در بازی ملارد و فولاد هرمزگان حضور داشت و آمنه محمودی دیدار گلبرگ تاکستان و خراسان رضوی را زیر نظر گرفت.

همچنین در هفته سوم (۱۰ مهر)، شهرزاد مظفر و نسیم مهاجرانی دیدار استقلال تهران و پالایش نفت اصفهان را از نزدیک تماشا کردند.

رصد دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان توسط شهرزاد مظفر و کادر فنی تیم ملی

کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان با ادامه این روند، در هفته‌های آینده (پس از رقابتهای جام جهانی فوتسال در فیلیپین) نیز برای بررسی عملکرد بازیکنان ملی‌پوش و شناسایی استعدادهای جدید، رقابت‌های لیگ برتر را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ