رصد دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان توسط شهرزاد مظفر و کادر فنی تیم ملی

به گزارش ایلنا، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان امروز با حضور در اصفهان، دیدار تیم‌های پالایش نفت اصفهان و فولاد هرمزگان را از نزدیک تماشا کرد.

هم‌زمان نسیم مهاجرانی، مربی تیم ملی، دیدار تیم‌های ملارد و نفت امیدیه را در سالن ملارد زیر نظر گرفت و آمنه محمودی دیگر مربی تیم ملی، بازی گلبرگ تاکستان و ملی حفاری اهواز را در تاکستان دنبال کرد.

کادر فنی تیم ملی در هفته‌های گذشته نیز با هدف ارزیابی فنی بازیکنان لیگ، در دیدارهای مختلف حضور یافته‌اند.

در هفته اول (۲۷ شهریور) شهرزاد مظفر و نسیم مهاجرانی دیدار استقلال تهران و ملارد را از نزدیک مشاهده کردند.

در هفته دوم (۳ مهر) نسیم مهاجرانی در بازی ملارد و فولاد هرمزگان حضور داشت و آمنه محمودی دیدار گلبرگ تاکستان و خراسان رضوی را زیر نظر گرفت.

همچنین در هفته سوم (۱۰ مهر)، شهرزاد مظفر و نسیم مهاجرانی دیدار استقلال تهران و پالایش نفت اصفهان را از نزدیک تماشا کردند.

کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان با ادامه این روند، در هفته‌های آینده (پس از رقابتهای جام جهانی فوتسال در فیلیپین) نیز برای بررسی عملکرد بازیکنان ملی‌پوش و شناسایی استعدادهای جدید، رقابت‌های لیگ برتر را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

