تاریخ و ساعت مسابقه هادی چوپان در مسترالمپیا ۲۰۲۵

تاریخ و ساعت مسابقه هادی چوپان در مسترالمپیا ۲۰۲۵
هادی چوپان، قهرمان سابق مسترالمپیا و پرافتخارترین بدنساز تاریخ ایران، بامداد شنبه ۱۹ مهر در مرحله مقدماتی رقابت‌ها به روی استیج می‌رود تا بار دیگر برای کسب عنوان قهرمانی بجنگد.

به گزارش ایلنا،  هادی چوپان، قهرمان پیشین مسترالمپیا که در سال‌های اخیر همواره جزو برترین‌های این رقابت‌ها بوده است، امسال نیز برای بازپس‌گیری عنوان قهرمانی خود به مصاف رقبای سرسختش می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، مرحله مقدماتی دسته آزاد مردان ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه ۱۹ مهر برگزار می‌شود و چوپان در همین مرحله روی استیج خواهد رفت. مرحله فینال نیز ساعت ۵:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۰ مهر برگزار خواهد شد.

هادی چوپان با یک قهرمانی و دو عنوان نایب‌قهرمانی در مسترالمپیا، پرافتخارترین بدنساز تاریخ ایران به شمار می‌آید. این ورزشکار شیرازی در سال ۲۰۲۲ به قهرمانی رسید و در دو دوره پس از آن، با وجود نمایش درخشانی، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

