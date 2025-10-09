ساعت بازی ایران - روسیه

خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود روز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در شهر ولگوگراد روسیه به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی در رقابت‌های کافا، این‌بار باید در دیداری دوستانه برابر تیم ملی روسیه قرار بگیرد؛ تیمی که نزدیک به سه سال است به دلیل محرومیت از حضور در رقابت‌های رسمی، تنها از طریق دیدارهای دوستانه در سطح ملی فعالیت می‌کند.

این مسابقه هشت سال پس از آخرین تقابل دو تیم، بار دیگر در خاک روسیه و این‌بار در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار می‌شود؛ ورزشگاهی با ظرفیت ۴۵ هزار نفر که یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ بود.

بر اساس اعلام نماینده کمیته برگزاری مسابقه، تمامی بلیت‌های دیدار ایران و روسیه به فروش رسیده است و انتظار می‌رود هواداران دو تیم ورزشگاه را به طور کامل پر کنند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با روحیه‌ای بالا پس از عملکرد قابل قبول در تورنمنت کافا، این دیدار را فرصتی مناسب برای محک جدی در آستانه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی می‌دانند.

دیدار ایران و روسیه روز جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در شهر ولگوگراد برگزار می‌شود.

