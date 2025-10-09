به گزارش ایلنا، صبح روز پنج‌شنبه در منزل وینیسیوس جونیور در منطقه مسکونی لا مورالخا در حومه مادرید، آتش‌سوزی رخ داد. این حادثه از سقف کاذب سونای واقع در زیرزمین خانه آغاز شد و موجب سوختگی کامل آن بخش از ساختمان شد.

تماس اضطراری با مرکز ۱۱۲ حوالی ساعت ۱۱ صبح ثبت شد و دو گروه از نیروهای آتش‌نشانی مادرید به محل اعزام شدند. مأموران در مدت کوتاهی موفق شدند آتش را مهار و بخش‌های دودگرفته را تهویه کنند.

دود ناشی از آتش دو طبقه از خانه را دربر گرفت، اما هیچ مصدوم یا موردی از مسمومیت با دود گزارش نشده است. در زمان وقوع حادثه، وینیسیوس در منزل حضور نداشت.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که نقص در سیستم برق سونا عامل اصلی آتش‌سوزی بوده است. نیروهای آتش‌نشانی پس از کنترل کامل وضعیت، حوالی ظهر محل حادثه را ترک کردند.

در زمان وقوع آتش‌سوزی، ستاره رئال مادرید همراه با هم‌تیمی‌های خود، ادر میلیتائو و رودریگو، در اردوی تیم ملی برزیل در سئول به سر می‌برد. شاگردان کارلو آنچلوتی در چارچوب بازی‌های دوستانه بین‌المللی، قرار است روز ۱۰ اکتبر برابر کره‌جنوبی و در تاریخ ۱۴ اکتبر مقابل ژاپن به میدان بروند.

به گفته مقامات محلی، با واکنش سریع نیروهای امدادی، خانه وینیسیوس از خطر گسترش آتش و خسارت جدی‌تر نجات یافت.

انتهای پیام/