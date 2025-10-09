مهدی بخشیزاده سرمربی مس سونگون شد
سرمربی جدید تیم فوتبال مس سونگون ورزقان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، پس از کسب نتایج ضعیف نارنجیپوشان ورزقانی در هفت هفته سپری شده از لیگ آزادگان، باشگاه مس سونگون تصمیم به انجام تغییر در کادرفنی تیم فوتبال گرفت و بر همین اساس، مهدی بخشیزاده به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال منصوب شد.
بخشیزاده پیشتر نیز هدایت مس سونگون را بر عهده داشته و با این تیم موفق به صعود از لیگ دسته دوم به لیگ آزادگان شده بود.
سرمربی جدید نارنجیها امروز در جمع اعضای تیم فوتبال معارفه شد و نخستین جلسه تمرینی مس سونگون زیر نظر او برگزار میشود.