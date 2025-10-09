به گزارش ایلنا، پس از کسب نتایج ضعیف نارنجی‌پوشان ورزقانی در هفت هفته سپری شده از لیگ آزادگان، باشگاه مس سونگون تصمیم به انجام تغییر در کادرفنی تیم فوتبال گرفت و بر همین اساس، مهدی بخشی‌زاده به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال منصوب شد.

بخشی‌زاده پیش‌تر نیز هدایت مس سونگون را بر عهده داشته و با این تیم موفق به صعود از لیگ دسته دوم به لیگ آزادگان شده بود.

سرمربی جدید نارنجی‌ها امروز در جمع اعضای تیم فوتبال معارفه شد و نخستین جلسه تمرینی مس سونگون زیر نظر او برگزار می‌شود.

انتهای پیام/