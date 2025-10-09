خبرگزاری کار ایران
دوری طولانی مدت ستاره چلسی با مصدومیت کشاله ران

کول پالمر، هافبک ملی‌پوش انگلیسی، به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران حداقل تا ماه نوامبر قادر به همراهی آبی‌های لندن نخواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، نتایج نشست پزشکی اخیر باشگاه چلسی نشان می‌دهد مصدومیت کول پالمر جدی‌تر از حد انتظار است و این بازیکن ۲۳ ساله تا اوایل ماه نوامبر از میادین دور خواهد بود. 

بر این اساس، او دیدارهای مهم پیش‌روی چلسی برابر ناتینگهام فارست در ۱۸ اکتبر، آژاکس آمستردام در لیگ قهرمانان اروپا، بازی خانگی مقابل ساندرلند در لیگ برتر و جدال با ولورهمپتون در مرحله چهارم جام اتحادیه را از دست می‌دهد.

منابع نزدیک به باشگاه، به شرط ناشناس ماندن، اعلام کرده‌اند که روند بهبود این بازیکن هنوز چند هفته زمان می‌برد و بازگشت او به تمرینات زودتر از اواخر اکتبر بعید است.

پالمر در جریان شکست ۲-۱ چلسی مقابل منچستریونایتد در ۲۰ سپتامبر دچار آسیب‌دیدگی مجدد شد؛ همان مصدومیتی که در ماه اوت نیز باعث غیبت او در دو مسابقه شده بود.

انزو مارسکا، سرمربی چلسی، در ابتدا امیدوار بود غیبت او محدود به دیدارهای برابر برایتون، لیورپول و بنفیکا باشد، اما در نهایت تأیید کرد که روند درمان طولانی‌تر خواهد بود. با این حال، او تأکید کرد که مصدومیت پالمر به عمل جراحی نیاز ندارد.

