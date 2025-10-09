مقیمی: حضور استقلال در فوتسال بانوان باعث دیده شدن دوباره این رشته شد
نسترن مقیمی، بازیکن تیم فوتسال بانوان استقلال، پس از پیروزی اخیر تیمش از آمادگی تیم و اهمیت حضور باشگاههای بزرگ در فوتسال بانوان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، نسترن مقیمی، بازیکن تیم فوتسال بانوان استقلال، پس از برد تیمش در دیدار اخیر اظهار داشت:«خدا را شکر نتیجه خوبی گرفتیم و به هدفمان رسیدیم. البته فکر میکنم مربی از عملکردمان، مخصوصاً در نیمه دوم، رضایت کامل نداشت، اما در نهایت توانستیم بازی را از آنِ خودمان کنیم.»
مقیمی با اشاره به زمان کم آمادهسازی تیم افزود:«تیم ما دیر بسته شد و فرصت کمی برای هماهنگی داشتیم. حالا که وارد بازه تیم ملی میشویم و حدود یک ماه و نیم فرصت داریم، امیدواریم هفته به هفته بهتر شویم.»
او درباره اهمیت حضور استقلال در فوتسال بانوان گفت:«قطعا حضور تیمهای پرطرفدار مثل استقلال، پرسپولیس و سپاهان باعث رشد و دیده شدن دوباره فوتسال بانوان میشود. چند سالی بود که اسپانسرها کمتر به این رشته توجه میکردند، اما همین که استقلال وارد عرصه تیمداری شده، جای شکر دارد. امیدوارم در سالهای آینده تیمهای بزرگ دیگر مانند پرسپولیس، گیتیپسند و سونگون نیز تیمداری کنند تا رقابت و حمایت مالی دوباره به فوتسال بانوان بازگردد.»
مقیمی در پایان درباره برنامههای تیم ملی توضیح داد:«چند روز آینده دو بازی دوستانه در روسیه داریم، سپس در آبانماه رقابتهای کشورهای اسلامی برگزار میشود و در پایان آبان نیز به جام جهانی فیلیپین میرویم. امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم و از آبروی ایران دفاع کنیم.»