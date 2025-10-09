به گزارش ایلنا، شهناز یاری، سرمربی تیم فوتسال بانوان استقلال، پس از پیروزی تیمش برابر سپاهان گفت:«بازی خوبی بود و خوشبختانه با پیروزی از زمین خارج شدیم. هر دو تیم نمایش قابل‌قبولی داشتند، اما من از سبک بازی بچه‌ها رضایت کامل نداشتم. می‌توانستیم بهتر از این بازی کنیم، اما گاهی سبک بازی حریف روی عملکرد ما تأثیر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد آن‌طور که می‌خواهیم بازی را پیش ببریم. با این حال از نتیجه راضی‌ام.»

یاری درباره اهمیت تیم‌داری باشگاه استقلال در فوتسال بانوان افزود:«حضور باشگاه‌های بزرگ مثل استقلال در فوتسال بانوان قطعاً اتفاق مثبتی است. وقتی تیم‌هایی با این میزان هوادار وارد این عرصه می‌شوند، نگاه رسانه‌ها، اسپانسرها و عوامل مختلف دوباره به سمت فوتسال بانوان برمی‌گردد. این موضوع هم به کیفیت لیگ کمک می‌کند و هم باعث دیده شدن بیشتر بازیکنان می‌شود.»

او همچنین درباره تعطیلی پیش‌رو در لیگ و فرصت ایجادشده برای هماهنگی بیشتر تیم بیان کرد:«این وقفه برای ما فرصت خوبی است. چون تیم ما عملاً پیش‌فصل نداشت و با چند جلسه تمرین وارد مسابقات شدیم. حالا سعی می‌کنم از این زمان به‌عنوان یک توفیق اجباری استفاده کنم تا هماهنگی بیشتری بین بازیکنان به‌وجود بیاید. البته مثل همه تیم‌ها چند بازیکن در تیم ملی داریم، ولی تلاش می‌کنیم از زمان باقیمانده بهترین استفاده را ببریم.»

