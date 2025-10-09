به گزارش ایلنا به نقل از رکورد اسپورت، مدیران باشگاه رنجرز اسکاتلند در آستانه آغاز مذاکرات با استیون جرارد هستند تا امکان بازگشت او به نیمکت این تیم را بررسی کنند.

این مربی ۴۵ ساله که در فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ رنجرز را به آخرین قهرمانی لیگ رساند، پس از اخراج راسل مارتین در پی تساوی ۱-۱ برابر فالکیرک، اکنون گزینه اصلی هواداران برای هدایت دوباره تیم محسوب می‌شود.

منابع نزدیک به باشگاه تأیید کرده‌اند که تماس‌هایی با نمایندگان جرارد برقرار شده و جلسه‌ای میان طرفین در لندن برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است. گفته می‌شود خود جرارد نیز در صورت فراهم بودن شرایط، از بازگشت به ایبروکس استقبال می‌کند.

با این حال، این مربی انگلیسی نگرانی‌هایی جدی نسبت به ترکیب فعلی رنجرز دارد. طبق گزارش رکورد اسپورت، جرارد پیش از قبول پیشنهاد، خواستار اطمینان از اختصاص بودجه لازم برای تقویت تیم در نقل‌وانتقالات ژانویه است تا بتواند فصل را نجات دهد و رنجرز را به کورس قهرمانی بازگرداند.

او همچنین تمایل دارد با کوین تلول، مدیر ورزشی باشگاه، همکاری کند اما انتظار دارد تصمیم نهایی درباره نقل‌وانتقالات و جذب بازیکنان به عهده خودش باشد. علاوه بر این، جرارد خواهان «افزایش محسوس در کیفیت فنی تیم» است و قصد دارد در صورت بازگشت، کادر فنی اختصاصی خود را نیز با خود بیاورد. با این حال، این موضوع مانعی جدی نخواهد بود، زیرا پس از اخراج مارتین، تمامی اعضای کادرفنی پیشین نیز کنار گذاشته شده‌اند.

در کنار جرارد، گزینه‌های دیگری نیز در فهرست رنجرز قرار دارند، اما مدیران باشگاه به خوبی از حایت گسترده هواداران از بازگشت جرارد آگاه‌ هستند.

اندرو کاونا، مالک آمریکایی باشگاه، که تحت فشار شدیدی برای انتخاب مربی مناسب قرار دارد، این هفته وارد بریتانیا خواهد شد تا به‌صورت مستقیم در مذاکرات حضور یابد. او قرار است همراه با پاراخ ماراته، از مدیران اجرایی رنجرز، در جلسه روز پنجشنبه لندن حضور داشته باشد.

اسطوره باشگاه لیورپول از سال ۲۰۱۸ هدایت رنجرز را برعهده داشت و در سال ۲۰۲۱ برای نشستن روی نیمکت استون ویلا از این تیم جدا شد. دوران او در لیگ برتر انگلیس تنها یک سال ادامه یافت و پس از اخراج از ویلا، در تابستان ۲۰۲۳ هدایت تیم الاتفاق عربستان را برعهده گرفت، اما همکاری‌اش با این باشگاه نیز در ژانویه امسال به پایان رسید.

