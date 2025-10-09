نمایش طوفانی بانوان استقلال مقابل سپاهان با ۵ گل

به گزارش ایلنا، تیم فوتسال بانوان استقلال عصر امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر بانوان به مصاف سپاهان اصفهان رفت و با عملکردی درخشان در هر دو نیمه، سه امتیاز شیرین این دیدار را با برتری پرگل به نام خود ثبت کرد.

استقلالی‌ها از همان آغاز مسابقه با برنامه‌ای هجومی وارد زمین شدند و در دقیقه نخست نسترن مقیمی توانست روی یک حمله سریع دروازه سپاهان را باز کند. تنها هفت دقیقه بعد نیز همین بازیکن با ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند تا فشار بر تیم حریف دوچندان شود.

برتری آبی‌پوشان در ادامه نیمه اول ادامه داشت و در دقیقه ۱۱، مارال ترکمان از روی نقطه پنالتی سومین گل را وارد دروازه سپاهان کرد تا استقلال با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم هم روند هجومی استقلال متوقف نشد. سمیرا قربانپور در دقیقه ۶ نیمه دوم گل چهارم را زد و در دقیقه ۱۰ نیز سحر پاپی گل پنجم را به ثمر رساند تا حساب کار ۵ بر صفر شود و سپاهان در مهار حملات استقلال کاملاً ناکام بماند.

با این برد پرگل و قاطعانه، تیم فوتسال بانوان استقلال روحیه‌ای مضاعف برای ادامه رقابت‌ها را به دست آورد .

