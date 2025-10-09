امیدوارم بتوانم جواب اعتماد آقای روانخواه را در زمین بدهم

به گزارش ایلنا، آریا شفیع‌دوست، بازیکن جوان و نوظهور تیم فوتبال سپاهان، این فصل توجه‌ها را به خود جلب کرده است. او که از آکادمی باشگاه سپاهان به جمع بزرگسالان راه یافته، در هفته‌های اخیر با اعتماد محرم نویدکیا فرصت حضور بیشتری در ترکیب طلایی‌پوشان پیدا کرده و نمایش‌های قابل توجهی ارائه داده است.

در دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان، شفیع‌دوست با یک حرکت سریع در محوطه جریمه توانست پنالتی برای تیمش بگیرد و زمینه‌ساز گل شود. او در بازی‌های بعدی نیز مقابل تراکتور و خیبر خرم‌آباد با مهارت‌های فردی و نفوذهایش در حمله، تأثیرگذار ظاهر شد.

در مسابقه اخیر با خیبر، این بازیکن نقشی غیرمستقیم در گل پیروزی‌بخش تیمش داشت و نشان داد می‌تواند به تدریج جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی سپاهان پیدا کند.

با درخشش در سطح باشگاهی، شفیع‌دوست اکنون به دعوت امید روانخواه به اردوی تیم ملی امید فراخوانده شده تا تجربه‌های بین‌المللی بیشتری کسب کند.

او در حاشیه تمرینات تیم ملی امید درباره وضعیت اردو گفت: «خدا را شکر شرایط اردو عالی است. تلاش می‌کنیم نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم تا در مسابقات پیش‌رو نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم.»

شفیع‌دوست در مورد فصل موفقش در سپاهان و تیم ملی هم افزود: «امسال برای من سال خوبی بود و امیدوارم در آینده بهتر هم بشود. تمام تلاش خود را می‌کنم تا در باشگاه و تیم ملی مؤثر باشم و کمک کنم.»

او درباره دیده شدن استعدادهای جوان در فوتبال ایران نیز بیان کرد: «هر بازیکنی که عملکرد خوبی داشته باشد دیده می‌شود. همه بازیکنانی که اینجا هستند شایسته دعوت بوده‌اند. از آقای روانخواه هم ممنونم که به من اعتماد کردند و امیدوارم پاسخ اعتمادشان را در زمین بدهم.»

شفیع‌دوست در خصوص سطح رقابت‌ها و حریفان تیم ملی امید گفت: «مسابقات سطح بالایی دارند، لیگ ملت‌های آسیا جدی است و هیچ تیمی را نباید دست‌کم گرفت. همه تیم‌ها قدرتمند هستند و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بهترین عملکرد را ارائه دهیم.»

او در پایان درباره رابطه‌اش با کادر فنی تیم ملی امید اظهار داشت: «خدا را شکر ارتباط ما عالی است و همه چیز خوب پیش می‌رود. امیدوارم در پایان اردو با نتیجه‌ای مطلوب، دل مردم را شاد کنیم.»

انتهای پیام/