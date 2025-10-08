خبرگزاری کار ایران
تمرین تیم ملی در ولگوگراد برگزار شد(ویدیو)
کد خبر : 1697598
ملی‌پوشان فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در زمین تمرین شهر ولگوگراد برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود در روسیه، عصر امروز تمرین خود را در زمین تمرین شهر ولگوگراد انجام داد.

این زمین تمرین در فاصله حدود ۱۰ دقیقه‌ای از محل اقامت تیم ملی و در نزدیکی ورزشگاه ولگوگراد قرار دارد و ملی‌پوشان در فضایی آرام و منظم به تمرین پرداختند.

اردوی تیم ملی در روسیه با حضور بازیکنان اصلی ادامه دارد و ملی‌پوشان خود را برای دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو آماده می‌کنند.

