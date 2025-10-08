تمرین تیم ملی در ولگوگراد برگزار شد(ویدیو)

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود در روسیه، عصر امروز تمرین خود را در زمین تمرین شهر ولگوگراد انجام داد.

این زمین تمرین در فاصله حدود ۱۰ دقیقه‌ای از محل اقامت تیم ملی و در نزدیکی ورزشگاه ولگوگراد قرار دارد و ملی‌پوشان در فضایی آرام و منظم به تمرین پرداختند.

اردوی تیم ملی در روسیه با حضور بازیکنان اصلی ادامه دارد و ملی‌پوشان خود را برای دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو آماده می‌کنند.

حجم ویدیو: 5.49M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27 دانلود ویدیو

