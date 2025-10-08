خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاوه رضایی و بازسازی صحنه جنجالی گل مردود؛

مهاجم سپاهان در تمرین زیر ذره‌بین!

مهاجم سپاهان در تمرین زیر ذره‌بین!
کد خبر : 1697596
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین امروز سپاهان در حالی برگزار شد که صحنه‌ای آشنا از بازی برابر ذوب‌آهن بار دیگر توجه‌ها را به کاوه رضایی جلب کرد.

به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال سپاهان در حالی برگزار شد که یکی از تصاویر منتشرشده از زمین تمرین، صحنه‌ای آشنا را برای هواداران این تیم تداعی کرد؛ همان لحظه جنجالی گل مردود کاوه رضایی مقابل ذوب‌آهن که حالا بار دیگر در قاب تمرینات دیده شد.

کاوه رضایی، مهاجم سپاهان، در فصل جاری سه مسابقه را به‌عنوان بازیکن ثابت و سه دیدار دیگر را به‌عنوان بازیکن ذخیره پشت سر گذاشته است. او پس از حضور در ترکیب اصلی تیم در بازی پلی‌آف لیگ نخبگان برابر الدوحیل، در دیدارهای بعدی مقابل الحسین، تراکتور و ذوب‌آهن نیمکت‌نشین بود.

تنها آمار موثر رضایی در این فصل، پاس گل ارزشمند او در هفته نخست لیگ برتر برابر ملوان بود که همان زمان به عنوان یکی از لحظات مهم بازی به ثبت رسید.

در تمرین امروز، مهاجم سپاهان با آمادگی کامل و روحیه بالا حاضر شد و صحنه‌ای مشابه گل مردودش برابر ذوب‌آهن را بازسازی کرد؛ گلی که در دقیقه پایانی آن دیدار می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد اما داور مسابقه آن را به دلیل آفساید اعلام‌ شده روی پای رضایی مردود اعلام کرد.

نکته جالب این تصویر آن است که دقیقاً همان موقعیت پای کاوه که در بازی باعث آفساید شد، در عکس تمرین هم به وضوح قابل مشاهده است و دوباره بحث آن صحنه را در فضای رسانه‌ای زنده کرده است.

با وجود نیمکت‌نشینی‌های اخیر، رضایی در تمرینات نشان داده انگیزه زیادی برای بازگشت به ترکیب اصلی دارد و از نظر بدنی نیز در شرایط مطلوبی قرار گرفته است.

تمرینات سپاهان برای آماده‌سازی دیدار هفته هفتم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ