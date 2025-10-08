کاوه رضایی و بازسازی صحنه جنجالی گل مردود؛
مهاجم سپاهان در تمرین زیر ذرهبین!
تمرین امروز سپاهان در حالی برگزار شد که صحنهای آشنا از بازی برابر ذوبآهن بار دیگر توجهها را به کاوه رضایی جلب کرد.
به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال سپاهان در حالی برگزار شد که یکی از تصاویر منتشرشده از زمین تمرین، صحنهای آشنا را برای هواداران این تیم تداعی کرد؛ همان لحظه جنجالی گل مردود کاوه رضایی مقابل ذوبآهن که حالا بار دیگر در قاب تمرینات دیده شد.
کاوه رضایی، مهاجم سپاهان، در فصل جاری سه مسابقه را بهعنوان بازیکن ثابت و سه دیدار دیگر را بهعنوان بازیکن ذخیره پشت سر گذاشته است. او پس از حضور در ترکیب اصلی تیم در بازی پلیآف لیگ نخبگان برابر الدوحیل، در دیدارهای بعدی مقابل الحسین، تراکتور و ذوبآهن نیمکتنشین بود.
تنها آمار موثر رضایی در این فصل، پاس گل ارزشمند او در هفته نخست لیگ برتر برابر ملوان بود که همان زمان به عنوان یکی از لحظات مهم بازی به ثبت رسید.
در تمرین امروز، مهاجم سپاهان با آمادگی کامل و روحیه بالا حاضر شد و صحنهای مشابه گل مردودش برابر ذوبآهن را بازسازی کرد؛ گلی که در دقیقه پایانی آن دیدار میتوانست نتیجه بازی را تغییر دهد اما داور مسابقه آن را به دلیل آفساید اعلام شده روی پای رضایی مردود اعلام کرد.
نکته جالب این تصویر آن است که دقیقاً همان موقعیت پای کاوه که در بازی باعث آفساید شد، در عکس تمرین هم به وضوح قابل مشاهده است و دوباره بحث آن صحنه را در فضای رسانهای زنده کرده است.
با وجود نیمکتنشینیهای اخیر، رضایی در تمرینات نشان داده انگیزه زیادی برای بازگشت به ترکیب اصلی دارد و از نظر بدنی نیز در شرایط مطلوبی قرار گرفته است.
تمرینات سپاهان برای آمادهسازی دیدار هفته هفتم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان ادامه دارد.