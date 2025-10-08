خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی با ترکیب کامل در ولگوگراد تمرین کرد

تیم ملی با ترکیب کامل در ولگوگراد تمرین کرد
کد خبر : 1697583
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی ۴۸ ساعت قبل از دیدار دوستانه برابر روسیه، تمرینات خود را با حضور تمامی بازیکنان برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در فاصله ۴۸ ساعت تا دیدار دوستانه با روسیه، تمرینات خود را با حضور کامل بازیکنان برگزار کرد. محمد محبی، جواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شدند تا کادر فنی بتواند آخرین هماهنگی‌ها را پیش از مسابقه انجام دهد و تیم با ترکیب کامل برای رویارویی با حریف آماده باشد.

تمرین امروز در زمین تمرینی شهر ولگوگراد و در دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد برگزار شد. در این جلسه تمرینی، تعدادی از ایرانیان و دانشجویان مقیم روسیه نیز حضور داشتند و فرصت یافتند روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را از نزدیک مشاهده کنند و با انرژی مثبت خود، به بازیکنان روحیه دهند.

تیم ملی فردا از ساعت ۲۰ در ورزشگاه ۴۵ هزار نفری ولگوگراد تمرین خواهد کرد. این ورزشگاه که یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ بوده، طبق اعلام نماینده کمیته برگزاری بازی، روز جمعه با حضور کامل هواداران برای دیدار دوستانه ایران و روسیه آماده خواهد شد. تمرین فردا آخرین فرصت شاگردان قلعه‌نویی برای هماهنگی نهایی قبل از مسابقه خواهد بود و کادر فنی قصد دارد در این جلسه نقاط ضعف و قوت تیم را بررسی و اصلاح کند تا بازیکنان با آمادگی کامل وارد میدان شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ