تیم ملی با ترکیب کامل در ولگوگراد تمرین کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در فاصله ۴۸ ساعت تا دیدار دوستانه با روسیه، تمرینات خود را با حضور کامل بازیکنان برگزار کرد. محمد محبی، جواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شدند تا کادر فنی بتواند آخرین هماهنگی‌ها را پیش از مسابقه انجام دهد و تیم با ترکیب کامل برای رویارویی با حریف آماده باشد.

تمرین امروز در زمین تمرینی شهر ولگوگراد و در دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد برگزار شد. در این جلسه تمرینی، تعدادی از ایرانیان و دانشجویان مقیم روسیه نیز حضور داشتند و فرصت یافتند روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را از نزدیک مشاهده کنند و با انرژی مثبت خود، به بازیکنان روحیه دهند.

تیم ملی فردا از ساعت ۲۰ در ورزشگاه ۴۵ هزار نفری ولگوگراد تمرین خواهد کرد. این ورزشگاه که یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ بوده، طبق اعلام نماینده کمیته برگزاری بازی، روز جمعه با حضور کامل هواداران برای دیدار دوستانه ایران و روسیه آماده خواهد شد. تمرین فردا آخرین فرصت شاگردان قلعه‌نویی برای هماهنگی نهایی قبل از مسابقه خواهد بود و کادر فنی قصد دارد در این جلسه نقاط ضعف و قوت تیم را بررسی و اصلاح کند تا بازیکنان با آمادگی کامل وارد میدان شوند.

