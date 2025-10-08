خبرگزاری کار ایران
تمام بلیت‌های دیدار دوستانه ایران - روسیه به فروش رسید

تمام بلیت‌های دیدار دوستانه ایران - روسیه به فروش رسید
کد خبر : 1697582
تمام بلیت‌های دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه برای روز جمعه فروخته شد و هواداران فوتبال مشتاق تماشای این مسابقه هستند.

به گزارش ایلنا، نماینده کمیته برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام کرد که تمامی بلیت‌های این مسابقه که روز جمعه برگزار می‌شود، به فروش رفته است.

این دیدار در ورزشگاه ولگوگراد برگزار خواهد شد؛ ورزشگاهی با ظرفیت ۴۵ هزار نفر که پیش‌تر یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ بوده است.

فروش کامل بلیت‌ها نشان‌دهنده استقبال گسترده هواداران از این بازی و علاقه آنها به دیدار نزدیک با تیم ملی کشورشان در یک مسابقه دوستانه پرهیجان است.

ایران و روسیه در این دیدار قصد دارند با آمادگی کامل، تیم خود را برای رقابت‌های پیش‌رو محک بزنند و فرصتی برای هماهنگی بیشتر بازیکنان فراهم کنند.

