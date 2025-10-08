به گزارش ایلنا، نماینده کمیته برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام کرد که تمامی بلیت‌های این مسابقه که روز جمعه برگزار می‌شود، به فروش رفته است.

این دیدار در ورزشگاه ولگوگراد برگزار خواهد شد؛ ورزشگاهی با ظرفیت ۴۵ هزار نفر که پیش‌تر یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ بوده است.

فروش کامل بلیت‌ها نشان‌دهنده استقبال گسترده هواداران از این بازی و علاقه آنها به دیدار نزدیک با تیم ملی کشورشان در یک مسابقه دوستانه پرهیجان است.

ایران و روسیه در این دیدار قصد دارند با آمادگی کامل، تیم خود را برای رقابت‌های پیش‌رو محک بزنند و فرصتی برای هماهنگی بیشتر بازیکنان فراهم کنند.

