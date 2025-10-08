تساوی بدون گل عمان و قطر در انتخابی جام جهانی 2026

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی قطر و عمان روز چهارشنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ دیداری که آغازگر مرحله پلی‌آف آسیایی مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ بود.

در گروه نخست تیم‌های قطر، عمان و امارات حضور دارند و مسابقات آن در دوحه برگزار می‌شود، در حالی‌که گروه دوم شامل تیم‌های عربستان، عراق و اندونزی است و بازی‌هایش در جده جریان دارد.

تیم ملی قطر بازی را پرقدرت آغاز کرد و در دقایق ابتدایی با حرکات اکرم عفیف و بوعلام خوخی چند موقعیت جدی خلق کرد، اما به دلیل دفاع منسجم عمان موفق به باز کردن دروازه حریف نشد. در ادامه، جریان بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم با احتیاط فراوان تلاش کردند تا برتری تاکتیکی خود را تحمیل کنند.

در دقیقه ۲۷ عمان می‌توانست پیش بیفتد؛ جایی که عصام الصبحی روی ارسال زمینی هم‌تیمی‌اش با پای چپ ضربه‌ای محکم زد، اما محمود بوندا دروازه‌بان قطر با واکنشی عالی توپ را مهار کرد. بازی سپس برای دقایقی به دلیل مصدومیت جمیل الیحمدی بازیکن عمان متوقف شد؛ او پس از دریافت درمان در زمین، جای خود را به ناصر الرواحی داد.

در واپسین دقیقه نیمه نخست، عمان بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ جایی که الرواحی روی ضربه کرنر با ضربه سر توپ را به تیر افقی دروازه قطر کوبید.

قطر هم در آغاز نیمه دوم فرصت طلایی داشت؛ در دقیقه ۴۸ اکرم عفیف با حرکتی انفرادی وارد محوطه جریمه شد، اما ضربه نهایی‌اش از کنار تیر دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۶۱ سرمربی اسپانیایی قطر، خولن لوپتگی، ناچار به تعویض شد؛ بوعلام خوخی به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد و لوکاس مندز جایگزین او شد.

دیدار تا پایان بدون گل ادامه یافت تا هر دو تیم در نخستین گام خود از پلی‌آف آسیایی به یک امتیاز بسنده کنند.

