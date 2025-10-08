آغاز دوباره تمرینات سپاهان در غیاب ملیپوشان
تیم فوتبال سپاهان پس از سه روز استراحت، تمرینات خود را بدون حضور بازیکنان ملیپوش از سر گرفت.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان بعد از ۳ روز استراحت و در غیاب ۷ بازیکن ملیپوش بزرگسالان و امید عصر امروز در ورزشگاه آرارات از سر گرفته شد.
بازیکنان سپاهان پس از انجام حرکات گرمکردنی، زیر نظر کادر فنی به تمرین با توپ پرداختند و نکات تاکتیکی مورد نظر مرور شد.
طلاییپوشان خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل استقلال خوزستان که روز جمعه ۲۵ مهرماه برگزار میشود، آماده میکنند.