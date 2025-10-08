به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان بعد از ۳ روز استراحت و در غیاب ۷ بازیکن ملی‌پوش بزرگسالان و امید عصر امروز در ورزشگاه آرارات از سر گرفته شد.

بازیکنان سپاهان پس از انجام حرکات گرم‌کردنی، زیر نظر کادر فنی به تمرین با توپ پرداختند و نکات تاکتیکی مورد نظر مرور شد.

طلایی‌پوشان خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل استقلال خوزستان که روز جمعه ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

