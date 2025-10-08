ضربه سنگین به انگلیس با مصدومیت هری کین

به گزارش ایلنا، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که مهاجم ۳۲ ساله بایرن مونیخ در جریان پیروزی ۳-۰ تیمش برابر آینتراخت فرانکفورت در بوندس‌لیگا از ناحیه مچ پا دچار آسیب شد و به همین دلیل نتوانست در تمرینات تیم ملی انگلیس حضور یابد.

هری کین در دقایق پایانی آن بازی لنگ‌لنگان زمین را ترک کرد و همین موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت آمادگی او را افزایش داد، آن‌هم در شرایطی که تنها چند روز تا آغاز بازی‌های دوستانه تیم ملی انگلیس باقی مانده است.

در حالیکه شاگردان توماس توخل روز چهارشنبه در فضای باز تمرین کردند، کاپیتان سه‌شیرها تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر تیم پزشکی در سالن انجام داد. گفته می‌شود یارل کوانسا، مدافع بایرلورکوزن، نیز به دلیل آسیب‌دیدگی جزئی در کنار او تمرینات سبکی را پشت سر گذاشت.

منابع نزدیک به اردوی تیم ملی انگلیس تأکید کرده‌اند که مصدومیت کین جدی نیست، اما زمان‌بندی آن به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و ممکن است باعث شود او بازی مقابل ولز را از دست بدهد.

با وجود افزایش شایعات، هری کین پس از بازی برابر فرانکفورت تلاش کرد نگرانی‌ها را کاهش دهد. او در گفت‌وگویی کوتاه گفت:«در حال ریکاوری هستم. یک ضربه خوردم اما مسئله خاصی نیست. چند روز استراحت کافی است تا به شرایط ایده‌آل برگردم. برای تیم ملی آماده خواهم بود و روز دوشنبه به اردوی انگلیس ملحق می‌شوم.»

در صورت غیبت کین در دیدار برابر ولز، توماس توخل با چالشی جدی در خط حمله روبه‌رو خواهد شد. او تنها یک مهاجم تخصصی در اختیار دارد -اولی واتکینز از استون‌ویلا- که شروع فصل چندان درخشانی نداشته است.

