به گزارش ایلنا، دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید به دلیل آسیب عضلانی از اردوی تیم ملی اسپانیا کنار گذاشته شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال اسپانیا، این بازیکن بین ۱۲ تا ۱۵ روز از میادین دور خواهد بود و احتمال دارد به دیدار حساس برابر بارسلونا در ال‌کلاسیکو برسد.

فدراسیون فوتبال اسپانیا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دین هویسن به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله سولیوس پای چپ (عضله دوقلو در ساق پا) نمی‌تواند تیم ملی را در دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر گرجستان و بلغارستان همراهی کند.

در این بیانیه آمده است:«دین هویسن از ناحیه عضله سولیوس پای چپ آسیب دیده و به همین دلیل اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرده است. او دوشنبه شب با علائم خستگی عضلانی به اردو رسید، روز سه‌شنبه تمرین نکرد و پس از معاینه پزشکی صبح چهارشنبه، آسیب او تأیید شد. باشگاه رئال مادرید نیز در جریان وضعیت بازیکن قرار گرفته است. برای او آرزوی بهبودی سریع داریم.»

جایگزینی لاپورت در ترکیب اسپانیا

در پی این مصدومیت، آیمریک لاپورت مدافع اتلتیک بیلبائو، پس از تقریباً یک سال غیبت دوباره به تیم ملی اسپانیا دعوت شد. آخرین حضور او در ترکیب لاروخا به رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا در نوامبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد.

نگرانی در مادرید

به گزارش منابع نزدیک به باشگاه، پزشکان رئال مادرید پس از بررسی نتایج آزمایش‌های فدراسیون، تأیید کردند که مصدومیت هویسن جدی نیست و دوران دوری او از میادین بین ۱۲ تا ۱۵ روز برآورد می‌شود. بر این اساس، احتمالاً این مدافع می‌تواند تا دیدار ال‌کلاسیکو برابر بارسلونا در ۲۶ اکتبر (۴ آبان) به آمادگی برسد.

با این حال، او دیدارهای رئال مادرید برابر ختافه در لالیگا (۱۹ اکتبر) و یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا (۲۲ اکتبر) را از دست خواهد داد.

چهار غیبت در خط دفاعی ژابی

مصدومیت هویسن جدیدترین ضربه به ترکیب دفاعی ژابی آلونسو است. پیش از او نیز کارواخال، ترنت الکساندر-آرنولد، رودیگر و فرلان مندی در فهرست مصدومان مادرید قرار داشتند و مربی اسپانیایی حالا با بحرانی جدی در خط دفاعی روبه‌رو شده است.

باشگاه رئال مادرید نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد:«با توجه به معاینات انجام‌شده روی دین هویسن توسط تیم پزشکی باشگاه، تشخیص مصدومیت عضله سولیوس در پای چپ او تأیید شد. روند درمان و بازگشت بازیکن در روزهای آینده مشخص خواهد شد.»

