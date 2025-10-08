سلامت: مدال طلای بانوان والیبال حاصل تلاش و همدلی بود

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، آیتک سلامت در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی زنان در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: این مدال اولین مدال والیبال بانوان ایران است و خیلی خوشحالیم که توانستیم مردم ایران را شاد کنیم، باعث افتخار ماست.

وی در مورد لحظه به اهتزاز درآمدن پرچم ایران ازسوی دختران والیبالیست عنوان کرد: در آن لحظه به این فکر می‌کردم که مردم ایران با دیدن چنین صحنه‌ای چقدر شاد می‌شوند و به ما افتخار می‌کنند،این لحظه برای من شیرین بود.

قطر پاسور تیم ملی والیبال زنان همچنین در مورد سطح مسابقات کاوا عنوان کرد: سطح مسابقات به عنوان یک اردوی تدارکاتی خوب بود. در مسابقات کاوا برای کسب تجربه و هماهنگی بیشتر تیم جهت حضور در رقابت‌های کشورهای اسلامی شرکت کردیم تا بتوانیم در آن مسابقات از عنوان نایب قهرمانی دفاع کنیم و با مدال خوش‌رنگ‌تری به ایران برگردیم. من در مسابقات کاوا عنوان بهترین قطر پاسور را هم به دست آوردم که باعث افتخار من است.

شاگردان لی دو هی در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی چهار بازی کردند و موفق به شکست حریفان (تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در دو مسابقه) خود با نتیجه سه بر صفر شدند تا بدون واگذاری حتی یک ست قهرمان این مسابقات شوند.

